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2 ARALIK PERŞEMBE HAVA DURUMU | Meteoroloji'den kar ve fırtına uyarısı! İstanbul'a kar yağacak mı?

2 ARALIK PERŞEMBE HAVA DURUMU | Meteoroloji'den kar ve fırtına uyarısı! İstanbul'a kar yağacak mı?
02.12.2021 09:09
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Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte birçok ilimizde kar yağışları görülmeye başlandı. "Kar yağacak mı?", "Kar ne zaman yağacak?" "İstanbul'a kar yağacak mı?" soruları da arama motorlarında en çok aranan sorular. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Aralık 2021 Perşembe günü için hava tahmini paylaştı. Buna göre yurdun büyük bir kesiminde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Doğu Anadolu için ise kuvvetli fırtına uyarısı var. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağacak mı? İşte il il hava durumu tahmini

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