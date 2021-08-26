CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Çorum aynı zamanda ciddi ihracat yapan bir ülkedir, şey ildir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da bir düğün salonunda düzenlenen "Kanaat Önderleri Buluşması"nda muhtarlar, oda, dernek başkanları ile sivil toplum kuruluşu ve üretici örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.
Gaflarıyla ünlü Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada yenisine imza attı.
KILIÇDAROĞLU: ÇORUM, CİDDİ İHRACAT YAPAN BİR ÜLKEDİR
Çorum'un ihracat konusunda ülke ekonomisine yaptığı katkıyı vurgulayan Kılıçdaroğlu, İç Orta Karadeniz Bölgesi'nde bulunan mütevazi kente ülke dedi.
İşte o gaf: