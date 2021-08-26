Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.08.2021 16:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.08.2021 16:42
    ABONE OL

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Çorum aynı zamanda ciddi ihracat yapan bir ülkedir, şey ildir

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'daki bir düğün salonunda muhtarlar, STK temsilcileri, oda ve dernek başkanları, meslek örgütleri, iş insanları, kanaat önderleri, kadın kooperatifleri, üretici örgütleri ile toplantı yaptı. Burada yaptığı konuşmada yeni bir gafa imza atan Kılıçdaroğlu, Çorum'a ülke dedi. Haberin detayları...

    AA
    takvim.com.tr
    DHA
    Kılıçdaroğlu CHP’lileri üzdü

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da bir düğün salonunda düzenlenen "Kanaat Önderleri Buluşması"nda muhtarlar, oda, dernek başkanları ile sivil toplum kuruluşu ve üretici örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

    Gaflarıyla ünlü Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada yenisine imza attı.

    KILIÇDAROĞLU: ÇORUM, CİDDİ İHRACAT YAPAN BİR ÜLKEDİR

    Çorum'un ihracat konusunda ülke ekonomisine yaptığı katkıyı vurgulayan Kılıçdaroğlu, İç Orta Karadeniz Bölgesi'nde bulunan mütevazi kente ülke dedi.

    İşte o gaf:

        "Bakın değerli arkadaşlar, Çorum aynı zamanda ciddi ihracat yapan bir ülkedir. Şey, ildir."

        Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sonrası sosyal medya yıkıldı. Binlerce Twitter kullanıcısı CHP liderini ti'ye aldı. Söz konusu açıklama sonrası muhalefetin ölü taklidinde bulunması dikkatlerden kaçmadı.

        Kılıçdaroğlu, şirin kentteki düğün salonunda partililerle yaptığı görüşmenin ardından Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir firmayı ziyaret etti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        MİT-TSK ortak çalışması! Irak’ın kuzeyinde 5 terörist
        Haberler Güncel CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Çorum aynı zamanda ciddi ihracat yapan bir ülkedir, şey ildir
            SON DAKİKA