CHP'li Kılıçdaroğlu 'Sahra Hastanesi' kuruldu diyerek yalanda zirve yaptı sosyal medyadan tepki yağdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin Adana’ya hastane yaptığını açıkladı. Takvim o adreste fuar alanı olduğunu saptadı. Sosyal medya sallandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Adana'ya hastane yaptığını açıkladı.
Takvim o adreste fuar alanı olduğunu saptadı. Sosyal medya sallandı:
Bu hastaneye giderken yanınıza hastane alın!
PASTANE demek istedi galiba kendisi.
ALLAH kimseyi düşürmesin.
SAĞLAM insanı koysan anında hastalanır.
ADANA çık aradan. Kemal Bey'e ulaşılamıyor.
İŞTE acil servislik CHP zihniyeti!
ADANALIYAK Kemal Bey'i anlamıyak!
KILIÇDAROĞLU prototip üzerinde çalışıyor galiba. Adamlar hayatında ilk kez hastane yapıyor.