Esra Erol canlı yayında şoke oldu! 'Karım kumar bağımlısı ve..." 14.04.2020 18:52

Atv'nin başarılı programı Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı yayınla izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Hem anneliği hem de başarılı televizyon sunuculuğu ile dikkat çeken 37 yaşındaki Esra Erol, Mehmet Özdemir'in anlattıkları karşısında şoke oldu! Mehmet Bey'in iddiasına göre eşi Nazife Özdemir, yaklaşık 1.5 aydır yok! 2 çocuk annesi Nazife Özdemir'in kumar bağımlısı olduğunu iddia ediyor! İşte Türkiye'yi şoke eden, kısa sürede sosyal medyanın gündemi haline gelen Mehmet Özdemir'in Esra Erol'da canlı yayınındaki sözleri...

Mehmet Özdemir eşi Nazife Özdemir'i arıyor. 30 yıldır evli olan çiftin 2 çocuğu 3 de torunu var. Temizlik firmasında çalışan Nazife Özdemir, 1.5 yıl önce evi terk etti. Mehmet Özdemir'in iddiasına göre eşi Nazife Demir'in kumar alışkanlığı var ve iş yerindeki arkadaşlarına 'eve gidiyorum' diyerek soluğu kumarhanede alıyor.

Mehmet Bey'in bir başka iddiası ise Eşi Nazife Hanım'ın gece 12.00'den sonra telefonundan kendisini engellediği ve sabah 06.00'da eşinin telefonuna ulaşılabilir halde olduğu... Esra Erol'a çıkan Mehmet Özdemir'in anlattıkları herkesi şoke etti. Nazife Özdemir'in kumar alışkanlığı olduğunu öğrenen Esra Erol da duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.