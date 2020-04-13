CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, kısa bir süre içinde bin kişilik "Sahra Hastanesi" kurduğu iddiasının gerçeği yansıtmaması ve fuar alanına sadece 2 adet seperatör ve bölmeler konulduğunun ortaya çıkması kamuoyunda tartışılıyor.

GÜLAÇTI: "SAYIN KARALAR, SAHRA HASTANESI" YAPTIK DEDIĞI FUAR ALANINI HEMEN BUGÜN GEZDIRSIN"

Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Yüreğir Belediyesi Meclis Üyesi Ozan Gülaçtı; Zeydan Karalar'a çağrıda bulundu ve "Lütfen basın mensuplarına ve bizlere "sahra hastanesi" yaptık dediği fuar alanını hemen bugün gezdirsin" dedi.

KILIÇDAROĞLU: ZEYDAN KARALAR 1000 YATAKLI SAHRA HASTANESİ YAPTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, kısa bir süre içinde bin kişilik "Sahra Hastanesi" kurduğunu öne sürmüş ve "Bakın sahra hastanesi. Zeydan Karalar 1000 yataklı sahra hastanesi yaptı. Bir belediye başkanının yaptığını Türkiye Cumhurbaşkanlığı yapamıyor, yüzlerine gözlerine bulaştırdılar" iddiasında bulunmuştu.

FUAR ALANINA SADECE BÖLMELER KONULMUŞ!

Kemal Kılıçdaroğlu ve Zeydan Karalar'ın, bin kişilik "Sahra Hastanesi" kurduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı tespit edildi. Sahra hastanesi olduğu iddia edilen yerin Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi olduğu, fuar alanına sadece 2 adet seperatör ve bölmeler konulduğunu bildirildi.

GÜLAÇTI: "PARAVAN KOYARAK NASIL HASTANE YAPILMIŞ GÖRELİM!"

Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Yüreğir Belediyesi Meclis Üyesi Ozan Gülaçtı; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a çağrı yaptı.

Gülaçtı; "Sayın Zeydan Karalar'dan ricamızdır. Lütfen basın mensuplarına ve bizlere"sahra hastanesi" yaptık dediği fuar alanını hemen bugün gezdirsin. Bir sağlıkçı, eczacı olarak bir hastanede olması gereken asgari ekipmanı çok iyi biliyorum. Paravan koyarak nasıl hastane yapılmış görelim!" ifadelerini kullandı.

"SANIRIM GENEL BAŞKAN DA HALKIMIZ GİBİ ALDATILMAKTADIR"

Ozan Gülaçtı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Habertürk Televizyonu'nda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ın bin kişilik "Sahra Hastanesi" kurduğunu ifade ettiğini hatırlatarak, "Sanırım Genel Başkan'da halkımız gibi aldatılmaktadır. Zira fuar alanına sadece 2 adet seperatör ve bölmeler konulmuştur" ifadelerini kullandı.

"HASTANE İDDİASI TAMAMEN ALDATMACA!

Ozan Gülaçtı, şunları söyledi:

"CHP'nin ülke geneli tüm belediyelerinde yaptığı 'yapmadığımız şeyi söyleyelim, yeri gelince hükümetin hizmetlerini üstlenelim, nasıl olursa alıcısı var' anlayışı devam etmektedir. Adana halkı asla ama asla bu algıyı 'yemeyecektir' Söz konusu hastane iddiası tamemen aldatmacadır!"

"KILIÇDAROĞLU, KARALAR'IN HALKI ALDATMA POLİTİKASINA ALET OLMAKTA"

"Şayet CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu algı operasyonunun bir parçası değilse! -ki olduğuna inanmak istemiyoruz- Sayın Karalar'ın ilk günden bu yana sürdürdüğü halkı aldatma politikasına alet olmaktadır. Yaşanan süreci Adanalılar adına üzülerek izlediğimizi ifade etmek istiyorum."

KENAN KIRAN - SABAH