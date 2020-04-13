Adana Valiliği; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, kısa bir süre içinde bin kişilik "Sahra Hastanesi" kurduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Adana Valiliği; Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bin yataklı hastane yaptığı yönündeki haberleri yalanladı. Açıklamada; anılan yerin fuar alanı olduğu, bu alanda 1000 yataklı bir hastanenin bulunmadığı ve olması gereken araç-gereç ve tıbbi donanımların bulunmaması sebebiyle söz konusu yerin hastane veya sağlık hizmetleri açısından uygun şartları hiçbir şekilde taşımadığı bildirildi.

İŞTE KEMAL KILIÇDAROĞLU VE ZEYDAN KARALAR'I YALANLAYAN O AÇIKLAMA

Adana Valiliği'nin açıklaması şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığının 1.000 yataklı hastane yaptığı yönünde haberler yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

"ADANA'DA 16'SI KAMU HASTANESİ, 16'SI ÖZEL HASTANE VE 2'Sİ ÜNİVERSİTE HASTANESİ BULUNUYOR"

"İlimizde koronavirüs vakaları ile mücadelede 1. basamak aile hekimlikleri başta olmak üzere tüm 1. basamak sağlık tesisleri, 16'sı kamu hastanesi, 16'sı özel hastane ve 2'si üniversite hastanesi olmak üzere toplam 34 yataklı tedavi kurumumuzda 25.335 sağlık personelimizle hizmet devam etmektedir."

"SERVİSLERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 10, YOĞUN BAKIMDA DOLULUK ORANI YÜZDE 13"

"İl geneli hastanelerimizde 1.412'si yoğun bakım yatağı olmak üzere 7.197 yatak mevcut olup servislerimizde doluluk oranı % 10, yoğun bakımlarımızdaki doluluk oranı ise % 13'tür. Aynı zamanda hastanelerimizde normal hastalarımız için de hizmet kesintisiz şekilde devam etmektedir."

"BU ALANDA BİN YATAKLI HASTANE BULUNMUYOR"

"Sağlık hizmeti sunumu açısından ilimizin herhangi bir ek yataklı veya yataksız tedavi hizmetine ihtiyacı bulunmamaktadır. Ayrıca anılan yerin fuar alanı olduğu, bu alanda 1000 yataklı bir hastanenin bulunmadığı ve olması gereken araç-gereç ve tıbbi donanımların bulunmaması sebebiyle söz konusu yerin hastane veya sağlık hizmetleri açısından uygun şartları hiçbir şekilde taşımadığı değerlendirilmiştir."

KILIÇDAROĞLU: ZEYDAN KARALAR 1000 YATAKLI SAHRA HASTANESİ YAPTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, kısa bir süre içinde bin kişilik "Sahra Hastanesi" kurduğunu öne sürmüş ve "Bakın sahra hastanesi. Zeydan Karalar 1000 yataklı sahra hastanesi yaptı. Bir belediye başkanının yaptığını Türkiye Cumhurbaşkanlığı yapamıyor, yüzlerine gözlerine bulaştırdılar" iddiasında bulunmuştu.

FUAR ALANINA SADECE BÖLMELER KONULMUŞ!

Kemal Kılıçdaroğlu ve Zeydan Karalar'ın, bin kişilik "Sahra Hastanesi" kurduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı tespit edildi. Sahra hastanesi olduğu iddia edilen yerin Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi olduğu, fuar alanına sadece 2 adet seperatör ve bölmeler konulduğunu bildirildi.

AK PARTİ'DEN TEPKİ!

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Olmayan hastaneyi varmış gibi gösterip üstüne sözde siyasi iddia inşa etmek yakışıksız bir durumdur. Salgına karşı ulusal mücadele verdiğimiz bugünlerde asgari siyasi sorumluluk beklemek hakkımızdır. CHP Genel Başkanı Sn Kılıçdaroğlu "Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 1000 yataklı sahra hastanesi yaptığını, Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın bunu yapamadığını" iddia ediyor. Böyle bir hastane yok. Hastane denilen yer fuar alanında perdelerle bölmeler yapılmış bir yer" dedi.

KENAN KIRAN-SABAH