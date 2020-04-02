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İletişim Başkanı Altun'dan 'Biz Bize Yeteriz' paylaşımı: İyi ki varsın Türkiyem!

İletişim Başkanı Altun'dan 'Biz Bize Yeteriz' paylaşımı: İyi ki varsın Türkiyem!

02.04.2020 22:16

İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası' kapsamında ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere, 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandığını duyurdu. Öte yandan Fahrettin Altun konuyla ilgili Twitter hesabından bir video paylaştı.


İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası' kapsamında ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere, 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandığını duyurdu.






İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yardımlaşmanın olduğu yerde bereket, dayanışmanın olduğu yerde kardeşlik vardır.

Dayanışma ruhunu kuşanan milletimizden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek yağıyor, Türk halkı bir kez daha iyilikte yarışıyor.

İyi ki varsın Türkiyem!

#BizBizeYeterizTürkiyem" ifadelerine yer verdi.

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