CHP'li İBB'nin Haliç yalanı: Suyu siyaha büründü, kıyı kesimlerinde çöpler birikti

22.08.2020 17:04

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Belediye Başkanlığı döneminde temizlettiği Haliç günümüzde içler acısı bir halde. CHP'li İBB'nin kirlilik düzelecek dediği Haliç'in bazı noktalarında deniz suyu renginde değişiklik olduğu görüldü. Eyüpsultan Silahtarağa mevkisinin kıyı kesimleri ve adacıkların çevresinin siyaha dönüştüğü gözlendi

Haliç'in bazı noktalarında deniz suyu renginde değişiklik olduğu görüldü.

Havadan çekilen görüntülerde, deniz suyundaki renk değişimi ile Eyüpsultan Silahtarağa mevkisinin kıyı kesimleri ve adacıkların çevresinin siyaha dönüşmesi dikkati çekiyor.









ÇÖPLER BİRİKTİ

Haliç'in bazı kıyı kesimlerinde de çöplerin biriktiği gözlendi.





Haliç'in suyunda renk değişimi geçen haziran ayında da yaşanmış, konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Haliç'teki kızıl rengin sebebinin fitoplankton patlaması olduğu, fitoplanktonların yavaş yavaş öleceği ve tahminen 2-3 hafta içinde Haliç'in yine eski haline döneceği belirtilmişti.