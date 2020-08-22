Başkan Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına Z kuşağı için talimat

22.08.2020 16:57

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimanı üzerine harekete geçen AK Parti teşkilatları Z kuşağını yakından izliyor. Yapılan ankete göre gençlerin çoğunluğu instagram kullanıyor. AK Partili belediyeler 2023'te oy kullanacak Z kuşağı için yeni projeler geliştiriyor.

Gözler Z kuşağında...

2023'de oy kullanacak olan bu kuşağın talepleri yaşam biçimleri nelerden hoşlandıkları mercek altında.

AK Parti'nin yaptığı ankete göre bu kuşak sosyal paylaşım sitelerinden en fazla instagram kullanıyor.

Başkan Erdoğan başkanlığında düzenlenen yerel yönetimler istişare toplantısında Z kuşağı için yapılan projenin sunumu yapıldı.

3 yıllık çalışma sonucunda oluşan gençlik projesinde akademisyenlerin çalışmaları ve bilgilerine de yer verildi.

Akademisyenlerin gençler üzerinde yaptığı çalışmanın sonuçları değerlendirildi.

Gençlerin en fazla kullandığı sosyal medya ağının instagram olduğu ortaya çıktı.

2017 yılında gençlerin yüzde 75,6'sı instagram kullanırken,

2019'da bu rakamın yüzde 84'e yükseldiği tespit edildi.

En çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Facebook'un kullanımının ise azaldığı belirlendi.

Facebook 2017 yılında yüzde 64.8 kullanım oranına sahipken 2019 yılında oran 43.9'a düşmüş.

Araştırmaya göre, YouTube ise 2017 yılında yüzde 39.2 oranında izlenirken, 2019 yılında bu oran 56.5 oldu.

TikTok 2017 yılında hiç takip edilmezken, 2019 yılında yüzde 6.8'lik bir kitle tarafından takip edilmeye başlandı. Twitter'da ise oran değişmedi.

Twitter yüzde 34 oranında takip ediliyor.

Instagram gençlerin en çok kullandığı sosyal medya ağı. 2017 yılında sosyal medya kullanan gençlerin yüzde 75.6'sı instagram kullanırken, 2019 yılında bu rakam yüzde 84'e yükseldi.

AK Partili belediye başkanlarından bu araştırma doğrultusunda sosyal medya kullanımına önem verilmesi istendi.