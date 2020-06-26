CHP'li İBB'nin fonladığı TELE 1'de Abdülhamid Han'a hakaret ettiler

26.06.2020 00:41

CHP'li İBB tarafından fonlanan TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında haddini aştı ve Osmanlı Devleti Padişahı Sultan Abdülhamid Han'a hakaret etti. Skandal sözlerinin ardından vatandaşlar Merdan Yanardağ'a büyük tepki gösterdi ve RTÜK'ü göreve çağırdı.

CHP'nin sponsorlu yamağı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun beslemesi ve TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, yine alçaklıkta sınır tanımadı. TELE 1 canlı yayınında skandal açıklamalara imza atan Yanardağ, Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı Sultan 2. Abdülhamid Han'a 'aşağılık' ve 'diktatör' diyerek haddini aştı ve lağım çukuru olan zihniyetini gözler önüne serdi.



CHP'DEKİ OSMANLI DÜŞMANLIĞI BİR KEZ DAHA KANITLANDI

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından fonlanan kanalda Merdan Yanardağ'ın Sultan Abdülhamid Han ile ilgili aşağılık söylemleri bir kez daha CHP'de var olan Osmanlı düşmanlığını kanıtladı.







"ORTADA BİR ZAVALLI VARSA O DA MERDAN YANARDAĞ'DIR"

Skandal açıklamalarının ardından TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a sosyal medyada büyük tepki gösterildi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Eğer ortada bir aşağılık varsa o kişi Abdülhamid Han değil bu konuşmayı yapan Merdan Yanardağ adlı zavallıdır." diyerek tepkisini dile getirdi.







"ULU HAKAN SİZE 5 GÖMLEK BÜYÜK GELİR!"

Bir başka sosyal medya kullanıcısı da "CHP'li İBB tarafından fonlanan TELE 1 kanalının genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ isimli müsvedde, Abdülhamid Han hakkında alçakça, hayasızca, edepsizce açıklamar yapıp kinini kusmuş. Ulu Hakan size 5 gömlek büyük gelir" ifadeleriye Merdan Yanardağ'a sert tepki gösterdi.







FATİH SULTAN MEHMED PR'ININ YAPILDIĞI GÜN ABDÜLHAMİD HAN'A HAKARET

Yanardağ'ın Abdülhamid Han ile ilgili skandal açıklamalarının ardından CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da tepkiler çığ gibi büyüdü. Vatandaşlar, Ekrem İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmed Han'ın tablosu üzerinden yaptığı PR'ı eleştirdi ve Merdan Yanardağ'ın tablonun alındığı gün Sultan Abdülhamid Han'a alçakça hakaret etmesini "Olmuyor, tutmuyor. Anında yerle yeksan oluyor tüm planları" şeklinde yorumladı.

CHP'Lİ İBB'YE VATANDAŞLARDAN TELE 1 TEPKİSİ

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin Merdan Yanardağ'ın genel yayın yönetmeni olduğu TELE 1'e sponsor olması da vatandaşlar tarafından büyük tepki çekti. Bazı vatandaşlar İBB tarafından fonlanan kanalda Abdülhamid Han'a hakaret edilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti ve CHP'li İBB'ye 'fonu kesin' çağrısı yaptı.



CUNTACILARLA AĞIZ BİRLİĞİ YAPIP MENDERES'E DE İFTİRA ATMIŞTI

Merdan Yanardağ, geçtiğimiz günlerde de alçakça bir açıklamaya imza attı. Yassıada mahkemelerinde merhum Başbakan Adnan Menderes'i küçük düşürmek için görülen ve beraatla sonuçlanan 'bebek davasını' canlı yayında diline dolayan Yanardağ, cuntacılarla adeta ağız birliği yaptı.



RTÜK'Ü GÖREVE ÇAĞIRDILAR

Sosyal medya kullanıcıları, Osmanlı Devleti Padişahı Sultan 2. Abdülhamid Han'a hakaret eden Merdan Yanardağ'a büyük tepki gösterdi. Birçok kişi TELE 1 canlı yayınından imza atılan bu skandalın ardından RTÜK'ü göreve çağırdı.



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