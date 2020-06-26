Son dakika: İstanbul’da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik iki kritik gözaltı

26.06.2020 00:15

Terör örgütü DHKP-C’nin iki kritik ismi İstanbul’da yakalandı. Örgütün avukatlık yapılanmasında faaliyet yürüttüğü öğrenilen şüphelilerden birinin ‘Turuncu’ kategoride aranan teröristlerden olduğu saptandı. İşte Sabah'tan Nazif Karaman'ın özel haberinin detayları...

Terör örgütü DHKP-C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.







Özgür Yılmaz

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Özgür Yılmaz ile Yine 10 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilen Süleyman Gökten İstanbul'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler gözaltına alındı.







Süleyman Gökten







Özgür Yılmaz'ın İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar listesinde turuncu kategoride bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler yarın Adliyeye çıkarılacaklar.



Nazif KARAMAN / SABAH