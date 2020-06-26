İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlama!

26.06.2020 02:42

İran'ın başkenti Tahran'da meydana gelen patlama dünya gündemine oturdu. Patlama İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait bir askeri üs yakınlarında gerçekleşti. İran tarafından patlamaya dair resmi bir açıklama yapılmadı.