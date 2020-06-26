İran'ın başkenti Tahran'da meydana gelen patlama dünya gündemine oturdu. Patlama İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait bir askeri üs yakınlarında gerçekleşti. İran tarafından patlamaya dair resmi bir açıklama yapılmadı.
İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlama!
26.06.2020 02:42
- İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlama!
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