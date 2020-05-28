CHP tarafından desteklenen ve Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlı İGDAŞ tarafından fonlanan TELE 1 kanalının sahibi Merdan Yanardağ, alçaklıkta sınır tanımadı. Yanardağ, Yassıada mahkemelerinde merhum Başbakan Adnan Menderes'i küçük düşürmek için görülen ve beraatla sonuçlanan 'bebek davasını' canlı yayında diline dolayarak büyük bir skandala imza attı.
DARBESEVER ZİHNİYET YİNE ŞAŞIRTMADI! CUNTACILARLA AĞIZ BİRLİĞİ YAPTI...
CHP'nin desteklediği TELE 1'de, 27 Mayıs darbecilerinin idam ettiği Başbakan Adnan Menderes'e alçakça iftiralar atan Ekrem İmamoğlu'nun yamağı Merdan Yanardağ, cuntacılarla adeta ağız birliği yaptı. Sosyal medyada Yanardağ'a büyük tepki gösterildi.
ELİ KANLI KATİLLER BİLE MENDERES'İ SUÇLU BULAMADI!
TELE 1 sahibi Merdan Yanardağ'ın cuntacılarla ağız birliği yaparak diline doladığı 'bebek davası' merhum Başbakan Adnan Menderes'i küçük düşürmek için kurgulanan bir senaryoydu. Yassıada'nın eli kanlı katilleri bile onca uydurmaya rağmen Adnan Menderes'i suçlu bulamadılar.
MENDERES'İN ÖLÜSÜNDEN BİLE KORKUYORLAR!
"Yeter söz milletindir" sözüyle yola çıkan ve 27 yıllık CHP iktidarına son veren merhum Başbakan Adnan Menderes, iktidar olduğu dönemde de çeşitli entrikalar, ayaklanmalar ve yalan haberlerle yıpratılmaya çalışılmıştı. Günümüzde Merdan Yanardağ gibi CHP'lilerin bu iftiraları halen ağzına dolaması, merhum Başbakan Adnan Menderes'ten ve demokrasiden ne kadar korktuklarını çok net bir şekilde gözler önüne seriyor.
CHP'Lİ İBB TARAFINDAN FONLANIYOR
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesi altındaki İGDAŞ, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen TELE-1'e sponsor oldu. İGDAŞ tarafından fonlanan TELE-1'in kanalının sahibi Merdan Yanardağ, darbecilerle ağız birliği yaparak canlı yayında Adnan Menderes'e iftira attı.