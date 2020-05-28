



MENDERES'İN ÖLÜSÜNDEN BİLE KORKUYORLAR!

"Yeter söz milletindir" sözüyle yola çıkan ve 27 yıllık CHP iktidarına son veren merhum Başbakan Adnan Menderes, iktidar olduğu dönemde de çeşitli entrikalar, ayaklanmalar ve yalan haberlerle yıpratılmaya çalışılmıştı. Günümüzde Merdan Yanardağ gibi CHP'lilerin bu iftiraları halen ağzına dolaması, merhum Başbakan Adnan Menderes'ten ve demokrasiden ne kadar korktuklarını çok net bir şekilde gözler önüne seriyor.