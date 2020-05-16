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    • 16.05.2020 15:30
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    Fahiş faturalarla vatandaşın canını yakan , İmamoğlu'nu destekleyen TELE-1 ve TV’ye sponsor olmuş

    Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşa kolaylık yapması beklenirken tam tersi çok yüksek doğal gaz faturası ödeten 'ın, Başkanı 'nu destekleyen yayınları ile bilinen TELE-1 ve TV’ye sponsor olduğu ortaya çıktı. İGDAŞ'ın 1 aylık fatura kesmek yerine 45 ila 75 gün arasında fatura kestiği ortaya çıkmış, tepkilerin üzerine , İGDAŞ'a soruşturma açmıştı.

    İGDAŞ'tan bir skandal daha

    Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan vatandaşlar, bir darbe de 1 aylık fatura kesmek yerine 45 ila 75 gün arasında fatura kesen 'tan yemişti. Bazı İstanbulluların sosyal medyadan tepkisini duyurması üzerine tüm abonelerin faturasının kabartıldığı ortaya çıkmıştı. Akabinde el atmış ve mevzuata aykırı fatura düzenlendiği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açmıştı. Öte yandan tepkilerin odağındaki İGDAŞ'ın TELE-1 ve TV'ye sponsor olması dikkat çekti.

    İşte o tepkilerden bazıları





    İGDAŞ TELE-1 VE KRT TV'YE SPONSOR OLMUŞ
    Vatandaşa 1 aylık fatura kesmek yerine 45 ila 75 gün arasında fatura kesip, kullanılmamış gazın parasını tahsil eden CHP'li bünyesi altındaki İGDAŞ'ın başkan İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen TELE-1 ve KRT TV'ye sponsor olduğu ortaya çıktı.

    MUHTARLARA BEDAVA AKILLI TELEFON TARTIŞMA BAŞLATTI
    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun il genelinde 962 muhtara 2600 liralık akıllı telefon dağıtması tartışmaları beraberinde getirdi. Sürekli tasarruf politikalarından bahseden İmamoğlu'nun söz konusu uygulaması belediyeye 2 buçuk milyon liraya mal oldu.

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