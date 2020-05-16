Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan vatandaşlar, bir darbe de 1 aylık fatura kesmek yerine 45 ila 75 gün arasında fatura kesen İGDAŞ'tan yemişti. Bazı İstanbulluların sosyal medyadan tepkisini duyurması üzerine tüm abonelerin faturasının kabartıldığı ortaya çıkmıştı. Akabinde EPDK el atmış ve mevzuata aykırı fatura düzenlendiği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açmıştı. Öte yandan tepkilerin odağındaki İGDAŞ'ın TELE-1 ve KRT TV'ye sponsor olması dikkat çekti.

İşte o tepkilerden bazıları













İGDAŞ TELE-1 VE KRT TV'YE SPONSOR OLMUŞ

Vatandaşa 1 aylık fatura kesmek yerine 45 ila 75 gün arasında fatura kesip, kullanılmamış gazın parasını tahsil eden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesi altındaki İGDAŞ'ın başkan İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen TELE-1 ve KRT TV'ye sponsor olduğu ortaya çıktı.





MUHTARLARA BEDAVA AKILLI TELEFON TARTIŞMA BAŞLATTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun il genelinde 962 muhtara 2600 liralık akıllı telefon dağıtması tartışmaları beraberinde getirdi. Sürekli tasarruf politikalarından bahseden İmamoğlu'nun söz konusu uygulaması belediyeye 2 buçuk milyon liraya mal oldu.