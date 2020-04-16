CHP'li İBB Metro seferlerini 10 dakikaya çıkardı vatandaş isyan etti: Sosyal mesafe korunamıyor 16.04.2020 23:35

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) toplu taşıma araçlarında sefer sayısını azaltması sonucu İstanbullu, koronavirüsü (Kovid-19) salgınında sosyal mesafeyi koruyamıyor. Zorunluluktan dışarı çıkan ve kalabalık yığınlar içinde yolculuk yapmak zorunda kalan halk sefer sayılarının azaltılmasına tepki gösteriyor. Metro seferlerinde de yeni bir uygulama çıktı. Metro hatlarındaki 3 dakika olan bekleme süresi önce 7 dakikaya daha sonra ise 10 dakikaya çıkarıldı. İBB metrolardaki bazı vagonların sayısını da sekizden dörde düşürmüştü.

METRODA BEKLEME SÜRESİ ARTTI, YOLCU SAYISI ÇOĞALDI

CHP'li İBB, İstanbul ulaşımını aksatacak bir uygulama daha başlattı. Metro sefer aralıkları 10 dakikaya kadar çıktı. Hacıosman Metro Hattı'nda yaşanan uygulamayı bir vatandaş görüntüledi. İstanbullu yolcu, "Ekrem Bey, 10 dakikaya çıkarmış tren seferlerini, yedi dakikada yetmemiş, 10 dakikaya çıkarmış!" diye seferin bekleme süresinin uzatılmasına tepki gösterdi. Daha önce metro hatlarında bekleme süresi 3 dakikaydı. Bu uygulama ile 10 dakikada bir gelen metroya özellikle iş saatlerinde eskisinden çok daha fazla yolcu biniyor. Böylece sosyal mesafe hiçe sayılıyor.





SABAH





