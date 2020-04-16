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    • 16.04.2020 12:15
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    'nin sefer sayılarını azaltması sonrası metrobüste pes dedirten görüntü! Vatandaş isyanda

    'li 'nun başkanlığını yürüttüğü 'nin da sefer sayılarını azaltması ile yaşanan sıkıntılar gündemden bir türlü düşmüyor. 'da bu sabah sefer yapan Avcılar-Söğütlüçeşme hattında çekilen görüntüler "bu kadarına da pes" dedirtti. İBB'nin inatla sefer sayılarını artırmaması nedeniyle vatandaşlar virüs riskinin kucağına atılarak sosyal mesafe tanımadan yolculuk ettirildi.

    Metrobüste pes dedirten görüntü!

    Türkiye'nin virüs ile mücadelesinde 'nin vurdumduymaz tavrı vatandaşı bezdirdi. Metrobüsün normal bir zamandaki gibi dolu olması toplu "taşımada ne gibi önlemler alınıyor" sorusunu akıllara getirdi.

    METROBÜSTE YİNE AYNI GÖRÜNTÜ!
    İBB'nin sefer sayılarını azaltması ve otobüs ile metrobüsleri garajlarda tutması sonucu metro, metrobüs ve otobüslerde yoğunluk yaşanıyor. Bugün sabah saat 06.30'da Avcılar Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı'nda yine yoğunluk yaşandı. İşe gitmek zorunda kalan lu, sosyal mesafenin uyulmadığı yolculukta zor anlar yaşadı.

    KORONAVİRÜS RİSKİYLE KARŞI KARŞIYALAR!
    İstanbullular, metrobüste buluşma korkusu yaşayarak işlerine ulaştı, sosyal mesafe de korunamadı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülenerek sosyal medyaya atıldı.



    BU DA MI ORGANİZE KÖTÜLÜK?
    Sosyal medyada vatandaşlar İBB'nin daha önce benzer görüntüler için "troller bilerek kalabalık yapıyor, organize bir kötülük" açıklamasına göndermede bulundu. Metrobüste insanların hayatının hiçe sayıldığı görüntülere Twitter kullanıcıları "Bu da mı organize kötülük" yorumu yaptı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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