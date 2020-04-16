Sözde tarafsız FOX'un Portakal'ında bunları hiç görmedik! CHP’li İBB İstanbulluların sağlığını hiçe sayıyor

CHP'li İBB’nin korona sorumsuzluğu sürüyor. Koronavirüs salgınının Türkiye’de en yaygın olduğu şehirlerden olan İstanbul’da belediye otobüsleri garajlarda bekletilirken vatandaşlar tıka basa yolculuğa mahkum ediliyor. Vatandaş duraklarda da otobüs ve metrobüs bekletilerek sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor. Bulduğu her fırsatta tarafsızlık naraları atan ve hükümeti eleştirmekten geri durmayan FOX TV ve sunucusu Fatih Portakal ise bu skandalı görmezden geliyor.
Sözde tarafsız FOX'un Portakal'ında bunları hiç görmedik! CHP’li İBB İstanbulluların sağlığını hiçe sayıyor16.04.2020 23:46
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