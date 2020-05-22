CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan skandal açıklama: Eşcinsel evliliğe dünden hazırmış!

22.05.2020 01:11

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu katıldığı canlı yayında sorulan, "Eşcinsel evlilikleri onaylıyor musunuz?" sorusuna, "Ben özgürlüklere saygı duyan ve özgürlüklere dair toplum içindeki insanların kendi yaşamlarıyla ilgili süreçlerine destek olmaya çalışan bir yapım var." diyerek destek verdi. İmamoğlu'nun bu açıklamaları sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Türkiye'de eşcinselliği sapkınlık olmadığını savunan bazı kesimler eşcinselliği yayma eğilimi gösteriyor. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldığı canlı yayında sorulan, "Eşcinsel evlilikleri onaylıyor musunuz?" sorusuna, "Ben özgürlüklere saygı duyan ve özgürlüklere dair toplum içindeki insanların kendi yaşamlarıyla ilgili süreçlerine destek olmaya çalışan bir yapım var." diyerek destek verdi. İmamoğlu'nun bu açıklamaları sosyal medyada tepkilere neden oldu.









GÖREVİM DE BUNU GEREKTİRİYOR

"Görevim de bunu gerektiriyor" diyen açıkça eşcinsel evliliklere destek verdiğini ilan eden İmamoğlu, "Tabii ki eşcinsel vatandaşlarımızın da yaşam kalitelerini ya da yaşamla ilgili özgürlüklerini korumakla ilgili sorumluluğumuz var. Şunu söylemekte fayda görüyorum ki eşcinsel evliliğe izin verilmesi hususuna henüz toplumumuzun hazır olmadığının da altını çizmek isterim." dedi.





CHP'Lİ BELEDİYELER DE ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda da CHP'li Şişli ve Kadıköy Belediyesi bünyelerinde Kadıköy Kent Konseyi LGBT Meclisi ve Şişli LGBTİ Meclisi kuruldu. İki Meclis, 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda afişler hazırlayarak çocukların da eşcinsel olabilecekleri algısı oluşturmaya çalışmıştı.





SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER

CHP'li İmamoğlu'nun bu açıklamalarına sosyal medyadan birçok vatandaş tepkisini tweet atarak dile getirdi. Twitter'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren bir vatandaş, "Buna toplumu hazırlamak gibi bir göreviniz mi var peki?" diyerek tepki gösterdi.













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