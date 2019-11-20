Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 20.11.2019 10:15
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 10:28

'li 'nden trans ahlaksızlığını destekleyen paylaşım

; piknikçi, 'cü, terörist, casus, 'lı derken şimdi de translara sarıldı. CHP'li , sosyal medya hesabından 'nü kutlayan video yayınlayarak birlik mesajı verdi. CHP'li belediyenin trans ahlaksızlığına alkış tutan paylaşımlarına tepki yağıyor.

CHP'li belediyeden sapkınlığa destek

LGBT ahlaksızlığına alkış tutan 'li belediyelerden biri olan , bukez de resmi Twitter hesabından Nefret Suçu Mağduru nedeniyle bir paylaşımda bulunarak sapkınlığı normalleştirme çabasına girdi.

"BİR ARADA, BURADAYIZ"
Belediye, ilçenin farklı noktalarındaki reklam panolarına da "Bir Arada, Buradayız" ifadeleriyle transları anma gününü kutladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriCHP'li Şişli Belediyesi'nden trans ahlaksızlığını destekleyen paylaşım
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri