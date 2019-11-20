LGBT ahlaksızlığına alkış tutan CHP'li belediyelerden biri olan Şişli Belediyesi, bukez de resmi Twitter hesabından 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü nedeniyle bir paylaşımda bulunarak sapkınlığı normalleştirme çabasına girdi.

"BİR ARADA, BURADAYIZ"

Belediye, ilçenin farklı noktalarındaki reklam panolarına da "Bir Arada, Buradayız" ifadeleriyle transları anma gününü kutladı.