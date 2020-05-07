Türkiye'de geçen ayın önemli gündem maddesi haline gelen sapkın LGBT hareketinin arkasında başta ABD Büyükelçiliği olmak üzere Batılı büyükelçilerin olduğu ortaya çıktı. LGBT eylemlerinin arkasındaki Açık Toplum Vakfı gibi turuncu darbelerin finansörü vakıflar, Alman devletinden doğrudan fon sağlayan Friedrich Ebert-Stiftung ve sözde hükümet dışı fakat gerçekte ABD dış politikası doğrultusunda faaliyet gösteren Freedom House gibi kuruluşlarla, yabancı ülkelerin Ankara Büyükelçilikleri dikkat çekiyor.
Aydınlık'ın haberine göre etkinlikleri fonlayan veya destek veren kuruluşlar Türkiye'deki etkin LGBT oluşumlarından Kaos GL'nin 2017'de hazırladığı katalogda tek tek sıralanıyor.
Türkiye'de LGBT faaliyetlerine destek veren o kuruluşlardan öne çıkanlar ve faaliyetleri şöyle:
DARBE FİNANSÖRÜ SOROS VAKFI
Acil Eylem Fonu Urgent Action Fund (UAF): Kaos GL'nin hazırladığı katalogda UAF "Kriz dönemleri ve tehditlerle birlikte Türkiye'deki LGBTİ+ Örgütlerine destek vermiştir" cümleleriyle tanıtılıyor. Kaos GL Derneği'nin düzenlediği Feminist Forum etkinliklerinde UAF yöneticileri konuşmacı olarak da yer aldı.
Açık Toplum Vakfı (ATV): Girdiği ülkelerde faaliyetleriyle çokça tartışılan ATV, ara spekülatörü, liberal demokrasi maskesiyle düzenlenen ve ülkeleri emperyalizmin radarına yerleştiren turuncu darbelerin, NED, NDI gibi CIA'nın yan kuruluşlarının sponsoru olan George Soros'un kurduğu bir vakıf. Türkiye'de ATV'nin kurucuları arasında şu anda tutuklu bulunan Osman Kavala da yer alıyor. Vakfın sitesinde yer alan bilgilere göre faaliyetlerini sonlandırdığı 2018'e kadar sivil toplum kuruluşlarına yaklaşık 2 milyon dolar bağış, 35 milyon doların üzerinde yatırım yaptı. MASAK'ın hazırladığı rapora göre vakfın 9 yıllık süre zarfında 2 bin 146 işlemde aralarında FETÖ'nün kurduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın da bulunduğu 136 derneğe 17 milyon TL havale ve EFT gönderdiği belirlendi. Gönderilen paradan aslan payını ise 1 milyon 879 bin TL'lik meblağ ile Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)'nın aldığı tespit edildi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK ile kapatılan dört vakıf desteklendi. ATV'nin LGBTİ+ alanında destek verdiği projeler ise şöyle: LGBTİ'lerin İnsan Haklarının İzleme, Raporlama ve Sistem Geliştirilmesi Projesi, Uluslararası Cinsiyet, Çeşitlilik ve Sosyal İçerme Konferansı, "Canım Ailem ve Sıkça Sorulan Sorular Kitabı Yeniden Basımı", Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, Şiddet Mağduru Trans Kadınların Korunma/Destek Mekanizmalarına Erişimlerinin Güçlendirilmesi Projesi, Trans Kadın Seks İşçilerine Yönelik Şiddetin Haritalanması ve Hukuki Danışmanlık Projesi, Akdeniz LGBTİ Hakları Buluşmaları, KuirFest, Trans Bireylere Karşı Şiddet Ve Kabahatler Kanunu Çerçevesinde Stratejik Davalar Projesi, LGBTI Mülteci El Kitabı, Belediye Eşitlik Endeksi, LGBT Eşitliğinin Altyapısını Oluşturmak, Türkiyeli LGBTİ'lerin Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Projesi, Biz de Varız Alan Çalışması.
ONURSAL GENEL BAŞKANI FETÖ'DEN TUTUKLANDI
Uluslararası Af Örgütü: 1995'te kurulan UAÖ'nün Türkiye şubesi 2002'de açıldı. Örgütün internet sitesinde tüzük Türkçe ve Kürtçe olarak yayınlanıyor. Hazırladığı raporlarda 15 Temmuz sonrası FETÖ ve PKK'ya yönelik operasyonları muhaliflere yönelik baskı operasyonu olarak nitelendiren UAÖ Türkiye'nin Onursal Genel Başkanı Taner Kılıç, 9 Haziran 2017'de FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklandı. 13 ay tutuklu kalan Kılıç 15 Ağustos 2018'de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Örgüt hazırladığı raporlarda FETÖ'nün sık kullandığı 'Türkiye'de gözaltına alınanlara işkence, kötü muamele ve tacizlerde bulunulduğu' yalanlarını savundu. Kurumun doğrudan bir hibe programı yok. Ancak çeşitli örgütlere destek verdi. Bunlar arasında, Kaos GL Kapatma Davası'na karşı kampanya desteği (Hollanda Şubesi) ve LGBTİ+ Onur Haftası (Türkiye Şubesi) bulunuyor.
Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR): 2017 yılında Türkiye'de LGBT odaklı mülteci projelerini desteklemeye başladı.
Friedrich Naumann Vakfı: 1991 yılında Ankara'da faaliyete geçen, 2002 yılından beri İstanbul'da sivil toplum, akademi, ekonomi ve politika alanlarında çalışmalar yürüten Alman Vakıf internet sitesinde çalışmalarını şu şekilde açıklıyor: 'Bireysel özgürlükler, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve piyasa ekonomisinin temelini oluşturduğu liberal değerleri tanıtmak için çalışır. Aynı zamanda, bu liberalizm anlayışı, hoşgörü, insan haklarına saygı, her vatandaşın dini inançlarına saygı duyan seküler devlet kavramlarını da kapsar.'
Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmeden bir yıl önce yayımladığı Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası adlı kitabında dikkat çektiği vakıflar arasında yer alıyor: Konrad Adenauer Vakfı, Körber Vakfı, Alexander von Humboldt Vakfı, Friedrich Ebert Vakfı, Friedrich Naumann Vakfı, Heinrich Böll Vakfı, Hans Seidel Vakfı.
Freedom House: ABD'li kuruluş her yıl hazırladığı Dünyada Özgürlükler Raporu'nda Türkiye'yi 2018'den beri 'Özgür olmayan ülke' olarak nitelendiriyor. 2020'deki raporda da Türkiye son 10 yılda 'özgürlüklerin en çok gerilediği' ikinci ülke oldu.
BÖLÜCÜ ANAYASA ÇALIŞMALARININ SPONSORLARI
FriedrichEbert-Stiftung (FES): 30 yıla yakındır Türkiye'de faaliyet gösteren Alman Vakfı, Hablemitoğlu'nun dikkat çektiği Alman Vakıflarından biri. Partnerleri arasında Uluslararası Af Örgütü, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV), TESEV, DİSK, Kaos GL gibi kuruluşlar yer alıyor. Anadilde eğitim, yerinden yönetim gibi taleplerin savunulduğu bölücü anayasa çalışmalarının başladığı dönemlerde TESEV, Açık Toplum Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği gibi kuruluşlarla anayasa hazırlama toplantıları düzenledi. 1 Nisan 2012'de, FES, SODEV, KÜYEREL ve TÜSES'in gerçekleştirdiği Yeni Anayasa Yolu'nda konferans dizisinin ikincisinin açılış konuşmasını yapan FES Türkiye Temsilcisi Michael Meier şunları söyledi: "Konferansımız Türkiye'deki yeni anayasa yapım sürecine katkıda bulunmak isteyen kurumlar tarafından düzenlendi. Önümüzdeki yeni anayasa, Türkiye'de özgür, şeffaf ve demokratik bir şekilde hazırlanmış ilk anayasa olacak. Yeni anayasanın, toplumun tüm ile hazırlanması gerektiğine inanıyoruz."
Destek verdiği projeler: LGBTİ Siyaset Okulu, İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası, Kuirfest, Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanları, Öğretmenler ve PDR uzmanlarına yönelik LGBTİ konulu eğitimler, Mülteci LGBTİ'ler kitabı, Voltaçark (Mahpus LGBTİlerle yapılan ropörtaj kitabı), Şehirlerarası Açılma Toplantısı Moderatör Eğitimi, Kutmaan: LGBTİ Mülteciler Sergisi.
Heinrich Böll Vakfı: Alman Yeşiller Partisi'ne yakın bir Sivil Toplum Kuruluşu. İnsan hakları, barış, kültürel değişim, kadın hakları ile ilgili çalışmalarda buluyor. Necip Hablemitoğlu son röportajında Vakıf için şu sözleri kullandı: "Vicdani Retçiler' kimliği altında yasadışı faaliyet gösteren ve halkı askerlikten soğutmayı, askere gitmemeyi öngören bu yapılanma, başta yasadışı Heinrich Böll Vakfı temsilciliği olmak üzere, bugüne kadar Alman vakıflarından destek gören tüm sivil toplum örgütlerince desteklenmektedir."
LGBTİ+ alanında destek verdiği projeler: Türkiye'de Kadın Olma Halleri, Kapatılma Davasına karşı Kampanya Desteği, Türkiye'de Yerel Politikaya LGBT Hakları Perspektifi Kazandırma, LGBT Örgütleri için Genel Destek, Etkinlik bazlı destekler, LİSTAG'ın "İlk Adım" projesi, İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası.
BELEDİYE BÜNYESİNDE MECLİSLER
Beşiktaş Belediyesi: LGBTİ'lere hukuki ve psikolojik destek sağlıyor. Başta Onur Haftası olmak üzere örgütlere LGBTİ aktivizmini yaygınlaştıracak kampanya desteği sunuluyor. 2017'deki Onur Haftası öncesinde belediye binasına LGBTİ bayrağı asıldı.
Kadıköy Belediyesi: Belediye bünyesinde yer alan Kadıköy Kent Konseyi, LGBT Meclisi 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda afişler hazırlayarak çocukların da eşcinsel olabilecekleri algısı oluşturmaya çalıştı. Sosyal medyada yayılan bu afişlere eşcinselliği özendirdiği gerekçesiyle tepki yağdı. Yayın uzmanlar tarafından 'çocuk istismarı' olarak değerlendiriliyor.
Şişli Belediyesi: 2015 yılında kendisi de LGBTİ aktivisti olan Şişli Belediye Başkanı Danışmanı Boysan Yakar, ABD'de iki ayrı LGBTİ örgütünde çalışmasına olanak sağlayacak bir değişim programına kabul edildi. Belediye bünyesinde yer alan Şişli Kent Konseyi, LGBT Meclisi 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda afişler hazırlayarak çocukların da eşcinsel olabilecekleri algısı oluşturmaya çalıştı.
BÜYÜKELÇİLİKLERDE AĞIRLADILAR
Almanya Büyükelçiliği: Büyükelçilik LGBTİ'nin hamiliğini üstlenmeye çalışıyor. Kurumun internet sitesinde verilen bilgilere göre, Büyükelçi Martin Erdmann 4 Temmuz 2019 günü Ankara, Antalya, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Mersin'den LGBTİ derneklerini ve birçok Büyükelçiliğin temsilcilerini fikir alışverişinde bulunmak amacıyla Büyükelçiliğe davet etti. 2017'de Almanya Büyükelçiliği, Pembe Hayat KuirFest ve Büyülü Fener Sinemaları işbirliğiyle 16-17 Kasım tarihleri arasında "Alman LGBTİ Film Günleri" düzenlenecekti. Ankara Valiliği aldığı kararla etkinliği yasakladı. Almanya Büyükelçiliği karara gökkuşağı bayrağı açarak tepki gösterdi.
ABD Büyükelçiliği: 16 Haziran 2016'da ABD Ankara Büyükelçisi John R. Bass konutunda verdiği davetle Kaos GL, Pembe Hayat ve Kırmızı Şemsiye'yi ağırladı. Kaos GL'nin sitesinde buluşmaya ilişkin şunlar yazıldı: "Büyükelçi Bass'in Türkiye'deki LGBTİ ve seks işçilerinin hak mücadelesi hakkında bilgi aldığı buluşmada; Mersin Onur Haftası'na dönük tehditler, Mersin Onur Yürüyüşü, farklı şehirlerdeki Onur Haftası etkinlikleri, LGBTİ'lere yönelik hak ihlalleri, seks işçilerinin yaşadığı sorunlar ve Pembe Hayat Kuirfest konuşuldu."
Dönemin ABD Ankara Büyükelçisi John R. Bass konutunda verdiği davetle Haziran 2017'de Kaos GL, Pembe Hayat ve Kırmızı Şemsiye'yi ağırladı.
Danimarka Büyükelçiliği: Danimarka Büyükelçisi Svend Olling, 30 Eylül 2016'da LGBTİ örgütleriyle buluştu, LGBTİ'lerin Türkiye'deki güncel durumu hakkında bilgi alıdı.
Hollanda Büyükelçiliği İnsan Hakları Programı: Hollanda Başkonsolosluğu 29 Haziran 2018'de Onur Haftası kapsamında düzenlediği resepsiyonla "The Turkish Boat" film gösterimi ve "Hollanda ile Türkiye'de Onur Yürüyüşleri Paneli"ne evsahipliği yaptı. Büyükelçilik, 17 Mayıs 2018'de Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün kapsamında Ankara'da panel ve resepsiyon düzenlendi. Türkiye'de Yerel Politikaya LGBT Hakları Perspektifi Kazandırma projesinin destekçisi. Hollanda Büyükelçiliği MATRA Programı da LGBTİ+ alanında "Grup Terapisi Çalışmaları" ile Kaos GL, Pembe Hayat, Kırmızı Şemsiye ve Queer Kıbrıs gibi derneklere destek veriyor.
Norveç Büyükelçiliği: Pembe Hayat KuirFest, 'Yerel Buluşmalar ve Etkinlikler 2015, 2014, 2013' ve "Gelecek Queer Sergisi" ile Kaos GL, Pembe Hayat Derneği'ne destek sağladı.
İngiltere Büyükelçiliği: Fon kapsamında daha önce Kaos GL, Pembe Hayat gibi derneklere destek verdi.
İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, İsviçre Büyükelçiliği, İsveç Dışişleri Bakanlığı'na bağlı İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı da destekçiler arasında.