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    Son dakika: ’li Şişli ve Belediyelerinden meclisi! Çocukları da alet ettiler

    Son dakika haberi... ’li Şişli ve Belediyesi bünyelerinde Kadıköy Kent Konseyi Meclisi ve Şişli LGBTİ Meclisi kuruldu. İki Meclis, Çocuk Bayramı’nda afişler hazırlayarak çocukların da eşcinsel olacabilecekleri algısı oluşturmaya çalıştı. Sosyal medyada yayılan bu afişlere eşcinselliği özendirdiği gerekçesiyle tepki yağdı. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın haberi...

    İki CHP’li belediyeden LGBT meclisi!

    Türkiye'de eşcinsellikle ilgili tartışmalar sürerken, eşcinselliği sapkınlık olmadığını savunan bazı kesimler eşcinselliği yayma eğilimi gösteriyor.

    'li Şişli ve Belediyesi bünyelerinde Kadıköy Kent Konseyi Meclisi ve Şişli LGBTİ Meclisi kuruldu.

    Bu iki sözde meclis, Türkiye'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "LGBT çocuklar da vardır" söylemini kullanarak bir algı oluşturmaya çalıştı. Sosyal medyadan tepki yapdı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Rezalet. Özgürlükle sapıklık arasında koca bir fark var. Bu LBGTİ oluşumu, cinsel tercih özgürlüğünü savunmuyor, uluslararası fonlarla organize suç eylemleri yapıyor" diye tepki gösterdi.

    Ayrıca CHP'nin bu tutumu CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı , tarafından da lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender sözcüklerinin baş harflerinden oluşan LGBT için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü'nün kurulması için teklif hazırlatmıştı. CHP'lilerin bu teklifine ve MHP üyeleri karşı çıkmış, meclisteki oylama sonrası bu teklif reddedilmişti.

    DAMLA KAYA/SABAH

    Haberler Güncel Son dakika: CHP’li Şişli ve Kadıköy Belediyelerinden LGBT meclisi! Çocukları da alet ettiler
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