CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Faik Öztrak'ın videosunu kırpıp ahlaksız sözlerini sığınmacılara getirdi

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadınla ilgili ahlaksız imalı sözler sarf etmişti. Geçtiğimiz gün CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Özcan'ın durumunun parti MYK'sının gündemine geleceğini belirtti. Öztrak'ın açıklamasını paylaşan Özcan, videonun başını kesip sanki sığınmacılar ile ilgili söylediği sözlerden dolayı CHP MYK'sında gündem olduğunu iddia ederek, "Ben Atatürk’ün CHP’sinin neferiyim.Takdir parti yetkililerinindir!" dedi. İşte videonun kırpılmamış hali...

Türkiye'de bulunan mülteci düzensiz göçmen ve sığınmacılar için ırkçı ifadeler kullanarak tüm Türkiye'nin tepkisi çeken CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu yetmezmiş gibi katıldığı bir programda kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadın için ahlaksız sözler sarf ederek, "'Benim bebeğim yok. 'Bana yardımcı olur musunuz?' dedi. Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var" demişti.

ÖZCAN'IN AHLAKSIZCA İMASI, CHP MYK'SINDA GÖRÜŞÜLECEK

Bu sözlere, CHP'den "Sayın Özcan'ın bu ifadeleri kabul edilemez. Kendisi de zaten özür dilemiştir. Ama Sayın Özcan'ın durumunu pazartesi günü yapacağımız Merkez Yönetim Kurulumuzda değerlendireceğiz, tüzüğümüz bunu emrediyor" cevabı gelmişti.

Özcan, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın yaptığı bu açıklamaya Twitter hesabından yanıt verdi.

ÖNCE KIRPTI SONRA ÇARPITTI ARDINDAN ATATÜRK'LÜ SAVUNMA YAPTI

Öztrak'a sorulan kendisinin katıldığı sosyal medya yayınında bir kadın hakkında yaşadığı anısını bel altı ve ahlaksız sözlerle anlatmasına ilişkin soruyu videoda kırpan Özcan, "Takdir parti yetkililerinindir" dedi.

MYK'ya gelmesinin nedeninin sanki sığınmacılar ile ilgiliymiş gibi sunan Özcan, "Hayırlısı neyse o olsun. Ben Türk Milleti'nin bir neferiyim. Sığınmacılar ile ilgili söylediğim sözlerden dolayı yandaş basın ve FETÖ'cülerin lincine uğruyorum. Sığınmacılarla ilgili sözlerimden dolayı pişman değilim. Ben Atatürk'ün CHP'sinin neferiyim" ifadelerini kullandı.