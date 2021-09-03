Başkan Erdoğan’a Rize’nin Güneysu ilçesinde yoğun ilgi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri'nin açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığına geçen Erdoğan burada partililerle ve vatandaşlarla görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin İkizdere ilçesinde katıldığı bazı programların ardından Güneysu ilçesine geldi.

AK Parti İlçe Başkanlığına geçen Erdoğan burada partililerle ve vatandaşlarla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlçe Başkanı Mehmet Akif Köse ve Belediye Başkanı Rıfat Özer'den bilgi aldı.

Erdoğan, parti binası çıkışında kendisini bekleyen hemşehrileri ile görüştü. Erdoğan'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar "Recep Tayyip Erdoğan" tezahüratlarında bulundu.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ilçedeki ikametine geçti.