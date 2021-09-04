Haberler Haber Videoları 7 PKK'lı terörist Irak'ta imha edildi! Elebaşılar da var

7 PKK'lı terörist Irak'ta imha edildi! Elebaşılar da var

7 PKK'lı terörist Irak'ta imha edildi! Elebaşılar da var
04.09.2021 12:31 - Son Güncelleme: 04.09.2021 12:31
Ana Sayfa 00:42
Tanju Özcan video kırparak...
Ana Sayfa 00:49
Yük treni minibüse çarptı: 4...
Ana Sayfa 00:27
Son dakika: Silivri'de plastik...
Ana Sayfa 00:14
Kuruluş Osman oyuncularının at...
Ana Sayfa 02:39
Başkan Erdoğan’a Rize’nin...
Ana Sayfa 00:47
İBB’nin kısırlaştırdığı...
Ana Sayfa 10:44
Pencşir Taliban’ın kontrolüne...
Ana Sayfa 04:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat...
Ana Sayfa 00:29
Miray Daner dekolteli...
Ana Sayfa 25:46
Başkan Erdoğan, İyidere –...
Ana Sayfa 00:35
Pınar Altuğ son haliyle...
Ana Sayfa 02:08
Aşı olmayan işçiye PCR testi...

Gelen son dakika haberine göre MSB, "Irak’ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen hava harekatlarında aralarında PKK/KCK'nın sözde sorumlularının da bulunduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.


Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen hava harekatlarında, aralarında PKK/KCK'nın sözde sorumlularının da bulunduğu 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadeleye etkin ve kararlı şekilde devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde teröristlere ağır bir darbe daha indirdi. Gara bölgesine icra edilen hava harekatlarında 7 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Hava harekatları neticesinde PKK/KCK terör örgütünün sözde kadın yapılanması sorumluları, akademiler yürütme sorumlusu, suikast okulu sorumlusu ve dış ilişkiler sorumlusunun etkisiz hale getirildiği bilgisi alındı. Teröristleri inlerinde bulup yok etmeye devam edeceğiz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haber Videoları
SON DAKİKA