CHP'de skandalların ardı arkası kesilecek gibi görünmüyor. Son olarak CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşinin intikam paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. Şatafatlı bir düğün yaparak Tuba Torun ile evlenen Erdoğdu'nun eski eşi, aralarında geçen bir konuşmayı paylaştı. Konuşmada Aykut Erdoğdu, yeni eşi Tuba Torun hakkında ağza alınmayacak sözler sarf ediyor. CHP'deki büyük skandal 1990'lı yılların çok konuşulan İSKİ skandalını hatırlattı. SHP'li Genel Müdür Ergun Göknel'in eşi kurumdaki kirli ilişkileri ifşa etmişti.