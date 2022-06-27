Haberler Haber Videoları CHP'li ADANA Seyhan Belediyesi'ne ''PKK'' operasyonu! PÖH'lerden şafak baskını! Koç başlarıyla basıp etkisiz hale getirdi

CHP'li ADANA Seyhan Belediyesi'ne ''PKK'' operasyonu! PÖH'lerden şafak baskını! Koç başlarıyla basıp etkisiz hale getirdi

CHP'li ADANA Seyhan Belediyesi'ne ''PKK'' operasyonu! PÖH'lerden şafak baskını! Koç başlarıyla basıp etkisiz hale getirdi
27.06.2022 09:23

OTOMATİK OYNAT

Haber 02:05
TEM'de facianın eşiğinden...
Haber 11:59
Yunan'a MİT tokadı! Casus ile...
Haber 10:41
Torunu A Haber’de anlattı
Haber 01:00
İBB'den tepki çeken etkinlik!
Haber 01:33
Başkan Erdoğan'dan 'NATO'...
Haber 02:42
MİT'ten bir darbe de Yunan'a!
Haber 03:26
Muhalefete tokat gibi cevap!
Haber 02:30
Yangın kontrol altına alındı
Haber 01:26
Suikast timine operasyonun...
Haber 02:09
Meteorolojiden toz taşınımı...
Haber 03:32
Cübbeli Ahmet göz yaşlarını...
Haber 12:36
Marmaris’teki orman yangınında...

Son dakika haberi! CHP'li Adana Seyhan Belediyesi'ne PKK operasyonu düzenlendi. Başkan yardımcısı dahil 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda, aralarında CHP'li Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Funda Buyruk ve HDP'lilerin de bulunduğu çok sayıda zanlı gözaltına alındı. Funda Buyruk, basın mensuplarının 'neden gözaltına alındınız' sorusuna, “Siz daha iyi bilirsiniz” yanıtını verirken, basın mensubunun 'PKK operasyonunda gözaltına alındınız' demesi üzerine “O sizsiniz” diye tepki gösterdi. Şüpheliler adli tıpta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Videoları

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK'nın Çukurova bölge yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ŞAFAK BASKINI YAPILDI

HDP Adana İl Eş Başkanları Mehmet K. ile Helin K. ve Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Funda B.'nin de aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Başkan Yardımcısı Funda Buyruk dahil 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

KOÇ BAŞLARIYLA GİRDİLER
Özel harekat polisleri evlerin kapılarını koç başlarıyla kırıp içeri girdi. Polis şahısları yere yatırıp etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı.



FUNDA BUYRUK

Operasyonda, HDP Adana İl Eş Başkanları Mehmet K. ile Helin K. ve CHP'li Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un da aralarında bulunduğu çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

Polis Seyhan Belediyesinde başkan yardımcısının odasında da arama yaptı. Polisin araması hala devam ediyor.

Funda Buyruk, basın mensuplarının 'neden gözaltına alındınız' sorusuna, "Siz daha iyi bilirsiniz" yanıtını verirken, basın mensubunun 'PKK operasyonunda gözaltına alındınız' demesi üzerine "O sizsiniz" diye tepki gösterdi. Şüpheliler adli tıpta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

SON DAKİKA