Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK'nın Çukurova bölge yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



ŞAFAK BASKINI YAPILDI

HDP Adana İl Eş Başkanları Mehmet K. ile Helin K. ve Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Funda B.'nin de aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Başkan Yardımcısı Funda Buyruk dahil 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

KOÇ BAŞLARIYLA GİRDİLER

Özel harekat polisleri evlerin kapılarını koç başlarıyla kırıp içeri girdi. Polis şahısları yere yatırıp etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı.





FUNDA BUYRUK

Operasyonda, HDP Adana İl Eş Başkanları Mehmet K. ile Helin K. ve CHP'li Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un da aralarında bulunduğu çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

Polis Seyhan Belediyesinde başkan yardımcısının odasında da arama yaptı. Polisin araması hala devam ediyor.

Funda Buyruk, basın mensuplarının 'neden gözaltına alındınız' sorusuna, "Siz daha iyi bilirsiniz" yanıtını verirken, basın mensubunun 'PKK operasyonunda gözaltına alındınız' demesi üzerine "O sizsiniz" diye tepki gösterdi. Şüpheliler adli tıpta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.