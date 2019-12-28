CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesindeki 25 milyonluk rüşvet skandalının tanığı, eski CHP milletvekili Sinan Aygün'ün kardeşi Sibel Aygün, yaşananları canlı yayında bir bir açıkladı. Sibel Aygün, "Tüm Meclis üyeleriyle birlikte istinafa gidilmesinin gerekli olduğu, gidilmezse belediyeye zararı olacağının kararı verildi. Orada yine "Ne vericen abi, ne vericen abi" diye soruldu. Sinan Bey, "Ne vereyim ne alakası var" dedi. Daha sonra istinafa gidilmesi kararını Coşkun Bey'e bildirdik. Gidin Mansur Bey'e bildirin dedik." ifadelerini kullandı.
CHP'de rüşvet skandalı! Sibel Aygün: Meclis üyeleri istinafa gidilmesi kararı verdi28.12.2019 10:39
- Son dakika: Somali'de bombalı saldırı: 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
- Sibel Aygün rüşvet skandalıyla ilgili konuştu: Okul bu işin kılıfı
- CHP'de rüşvet skandalı! Sibel Aygün: Meclis üyeleri istinafa gidilmesi kararı verdi
- Rüşvet skandalını ifşa eden Sinan Aygün'ün kardeşi Sibel Aygün: Bana "abinin gönlünü yap" dediler
- Libya Tezkeresi için oloğanüstü toplantı! Türk askeri Libya'ya ne zaman gidecek? Kaç asker Libya'da konuşlanacak
- CHP'deki 25 milyonluk rüşvet skandalının tanığı Sibel Aygün: 25 milyonu alenen istediler
- CHP'nin FETÖ ağzıyla konuştuğu resmen tescillendi
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'yerli otomobil' sözleri yeniden gündeme geldi
- Başkan Erdoğan'dan Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajı
- Başkan Erdoğan'dan Hereke Halı Dokuma Fabrikası'nda önemli açıklamalar
- Türkiye'nin yerli ve milli SUV ve Sedan otomobil modelleri | İlk tanıtım video görüntüsü izle
- Yerli otomobilin içinden ilk görüntü... Başkan Erdoğan yerli otomobili böyle kullandı |Video son dakika izle
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.