Haberler Video Sibel Aygün rüşvet skandalıyla ilgili konuştu: Okul bu işin kılıfı

Sibel Aygün rüşvet skandalıyla ilgili konuştu: Okul bu işin kılıfı

28.12.2019 10:39

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisinden 25 milyon rüşvet istediğini söyleyen Sinan Aygün'ün kardeşi Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sibel Aygün yaşananları canlı yayında anlattı. Sibel Aygün "Okul bu işin kılıfı...Neden okul yap demiyorlar, sürekli para telaffuz ediyorlar. Okul yapmayı kanun yasakladı bunu neden anlamıyorlar." dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları