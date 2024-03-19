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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 19 Mart 2024, 01:01 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2024, 01:27

CHP'de ikinci Burcu Köksal vakası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın'dan DEM Parti'ye tepki: "PKK'nın yolundan giden şerefsizlere yakın değilim"

Terörün siyasi ayağı DEM Parti ile kol kola 31 Mart seçimlerine giden CHP'de ikinci Burcu Köksal krizinin fitili ateşlendi. CHP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, "Hain terör örgütü PKK'ya, onun yandaşlarına, ondan beslenenlere, onun yolundan giden şerefsizlere de yakın değilim." diyerek DEM Parti'ye tepki gösterdi. Siyaset kulislerinde "ikinci Burcu Köksal olayı" olarak değerlendirilen Akın'ın bu açıklamaları sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eş başkan gibi hareket eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun nasıl bir pozisyon alacağı ise merak ediliyor.

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