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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 15 Mart 2024, 18:37 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2024, 18:43

Türkiye ve Irak ortak bildiri yayınladı! Irak terör örgütü PKK'yı "yasaklı örgüt" ilan etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Irak'ta katıldığı güvenlik zirvesi sona erdi. Toplantıda Irak'ın, PKK'yı 'yasaklı örgüt' listesine aldığı belirlendi. Zirve sonrası ortak bildiri yayınlandı. Bildiride PKK'nın hem Türkiye hem de Irak için tehdit olduğu belirtildi. Terör örgütünün, Irak topraklarında mevcudiyet göstermesinin Irak Anayasası'nı ihlal ettiği anlamına geldiği vurgulandı. Peki Bağdat'ın kararı terör örgütüyle mücadelede nasıl sonuç verir? Bağdat yönetimi terör örgütüne karşı hangi adımları atacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Dr. Kemal Olçar değerlendirdi.

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