CHP'de 'Abdullah Gül' çatlağı! Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları partiyi karıştırdı

18.08.2020 12:16

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bir sonraki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak tekrar adı geçen Abdullah Gül ismi için ‘evet’ diyemedi ama ‘hayır’ da diyemedi. Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına partililerden tepki geldi. Daily Sabah Gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç ve kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Daily Sabah Gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç, "Muhlak ifadeler kullandı Kemal Kılıçdaroğlu. Kendisine bir ayarlama çekmesine rağmen sizin kafanızdan Abdullah Gül'ün ismi geçti mi denilmesine rağmen topu başka yerler attı." dedi.

7-8 BENZEMEZ BİR ARAYA GELECEK!

Oruç, "Yeni sistemin getirdiği ittifaklar içerisinde 5 benzemez bir araya geliyor diye. Şimdi belki 7 belki 8 benzemez bir araya gelecek. Bunun da asgari müşterekler çerçevesinde olduğunu söylüyor. Ama buradan anlıyoruz ki tek asgari müşterek var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek. Sağda olsun solda olsun, solcu olsun liberal olsun ilke etik değerler ilkeler bunların hiçbirinin bir anlamı yok anlaşıldığı üzere. CHP içerisinde. Bunların tek asgari müştereği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek." ifadelerini kullandı.

CHP İÇİNDEKİ TARTIŞMALAR SEÇİME KADAR DEVAM EDECEK

Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş ise "Muharrem İnce harekete geçtiği günden itibaren bin gün tarihini koyması CHP cumhurbaşkanı seçimine gidene kadar içerideki tartışmalar devam edecek." şeklinde konuştu.

