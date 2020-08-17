Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde '11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü aday gösterip göstermeyeceği' yönündeki tartışmalara CHP'li vekiller de dahil oldu.

Topa giren isimlerden biri eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine atıfta bulunarak sosyal medya hesabı üzerinden "Tartışmalarını bitirecek tek formül, Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmasıdır" dedi.





"KILIÇDAROĞLU ADAY OLMALI"

Yarkadaş tweetlerinde şunları kaydetti: " 'CHP'nin ya da Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü Ali Babacan mı Meral Akşener mi olacak?' , 'Muharrem İnce CHP'yi bölecek mi?' tartışmalarını bitirecek tek formül, Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmasıdır. Nokta!

Sn. Kılıçdaroğlu CB adayı olmayacaksa, CHP kendi adayını 1 milyon 250 bin ÜYESİNİN önüne sandık koyarak ve ÖN SEÇİM yaparak belirlemelidir. En doğru, rahatlatıcı ve seçmeni motive edici formül budur. Millet İttifakı üyesi partiler de 1. tura kendi adaylarıyla girmelidir. "Herkesten oy alacak ÇATI ADAY" formülü arayışı beyhude bir çabadır. 2014 adayımız MHP'li Ekmelettin İhsanoğlu'nun 2018 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini söylemesi hatrımızdadır. CHP 1. tura özgücüne güvenerek girmeli ve partinin kadrolarını öne çıkarmalıdır."





KONUYA O DA DAHİL OLDU

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de konuya atıfta bulunan bir tweet ile dikkat çekti. Çelebi tweetinde, "Abdullah Gül ve türevleri kumpas davalara nezaret etmiş, Cumhuriyet'in değerleri ile hep kavgaları olmuştur. Bu gibilerin gözümde nokta kadar değeri yoktur. Kumpas şehitlerinin ruhu şad olsun!" dedi.

TARTIŞMA NASIL ÇIKTI?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olarak Abdullah Gül'ü göstereceği iddialarına ilişkin, "Bu konuda bize gelen hiçbir şey yok. Olmayan bir konuda bir düşünce beyan etmemizin mantığı yok. Soru şu: Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?" ifadelerini kullanmıştı.



SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH