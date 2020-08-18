18.08.2020 11:54

İkinci el cep telefonu ve tabletlerin satışında yeni dönem başlıyor. En az 12 ay garanti geliyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, konuyla ilgili, "İkinci el piyasada sıklıkla alışverişe konu olan cep telefonu ve tabletler belirli bir standartta yenilenerek, sertifikalı ve garantili şekilde tekrar satışa sunulabilecek. Yenilenen ürünlerin ambalajında, etiketinde ve reklamlarında 'yenilenmiş ürün' ibaresine yer verilerek sunulması ve ayrıca bu ürünlere en az 12 ay garanti verilmesi zorunlu olacak" dedi.