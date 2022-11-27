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CHP yandaşı mangır Halk TV'de 'kulak çekme' seansı! İYİ Parti, Yavuz Ağıralioğlu'nu harcadı

CHP yandaşı mangır Halk TV'de 'kulak çekme' seansı! İYİ Parti, Yavuz Ağıralioğlu'nu harcadı
27.11.2022 01:49

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, CHP'liler tarafından hedef tahtasına konuldu. CHP'li Engin Altay, Meral Akşener ve İYİ Parti'ye çağrı yaparak 'Kulağını çekin' ifadesini kullandı. Altay'ın bu çağrısı sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, CHP'nin fonladığı Halk TV'nin canlı yayınında adeta Yavuz Ağıralioğlu'nu harcadı. Zorlu, "Milletvekilimiz sayın Ağıralioğlu'nun açıklaması kendi şahsi görüşüdür" diyerek mevcuttaki krizi perdelemeye çalıştı.

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