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Eller tetikte... Stratejik hedef: Minak Havalimanı! Yeni harekat an meselesi!

Eller tetikte... Stratejik hedef: Minak Havalimanı! Yeni harekat an meselesi!
28.11.2022 12:12 - Son Güncelleme: 28.11.2022 12:13

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Türkiye terör örgütü PKK'yı kaynağında kurutmak için kara harekatına hazırlanıyor. Pençe Kılıç Harekatı ile Suriye ve Irak'ta bulunan terör hedefleri imha edilirken, Başkan Erdoğan 3 bölgeyi işaret etti ve kara harekatının sinyalini verdi. Halep'in kuzeyindeki stratejik öneme sahip Minak Havalimanı, Marenaz ve Tel Rıfat ise Mehmetçiğin öncelikli hedefinde bulunuyor. Uğur Yıldırım, Minak Cephe hattında kırmızı alarmda nöbet tutan Suriye Milli Ordusu savaşçılarını ve artık kullanılamaz hale gelen Minak Askeri Üssü'nü görüntüledi. Artık gözler Ankara'ya çevrilerek gelecek emir bekleniyor.

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