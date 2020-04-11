CHP yandaşı Can Ataklı'dan skandal sözler! Şehadet makamıyla dalga geçti 11.04.2020 18:19

Skandal haber ve açıklamalarıyla bilinen CHP yandaşı Can Ataklı, terör örgütü PKK'nın katlettiği askerlerimiz ve vatandaşlarımızın şehit sayılmasıyla ilgili olarak dini değerlerimizi hiçe sayıp dalga geçti. Ataklı, "Şehitlik mertebesi bizim bileceğimiz bir şey değil, biz sadece deriz, bu kadar." ifadelerini kullanarak yine bir skandala imza attı.