Sokağa çıkma yasağına uymayıp polise saldırdılar! İşte sosyal medyada gündem olan o anlar 11.04.2020 19:10

İstanbul Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına rağmen parkta bulunan bir grup, polisin "evlerinize dönün" uyarısına uymayıp polise saldırdı. Yaşanan arbede sırasında polis ekipleri grubu dağıtmak için havaya ateş açtı. Olay çıkaran 6 kişi takvie polis ekiplerinin gelmesiyle gözaltına alındılar. Saldırganların sicillerinde, ''Çocuğa cinsel istismar, kasten yaralama, uyuşturucu kullanmak'' gibi suçların bulunduğu görüldü. İşte sosyal medyada gündem olan o anlar

Olay saat 13.00 sıralarında Kanarya Mahallesi Florya Caddesi üzerinde meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri sokak üzerinde bir parkta bulunan gruba "evlerinize dönün" uyarısında bulundu.

ARBEDE YAŞANDI

Uyarıları dikkate almayan grup ile polis arasında tartışma yaşandı. Tartışmada gruptakiler polise saldırdı. Olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

Yaşanan arbede sırasında polis ekipleri grubu dağıtmak için havaya ateş açtı. Daha sonra yaşanan kavga, ekipler tarafından kontrol altına alındı. Olay çıkaran 6 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Kanarya Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

İŞTE SALDIRGANLARIN SİCİLLERi:

1- 15.05.1994 Bitlis/Merkez doğumlu H. Halim.

- Çocuğun Cinsel İstismarı

2- 20.10.1970 Bitlis doğumlu H Halim.

- Kasten Yaralama

- Taskirle Yaralama

3- 27.07.2001 Bitlis doğumlu D. Halim.

- Kullanmak için uyuşturucu (2 adet)

4- 06.09.2002 Küçükçekmece doğumlu C. Halim. Kaydı yok.

5 - 01.09.1984 Bitlis doğumlu İ. Halim.

-tehdit

6- 07.07.1995 Bitlis doğumlu H Halim.

- Çocuğun cinsel istismarı