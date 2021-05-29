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CHP ve kirli ittifakın erken seçim ısrarının arkasından ABD ve FETÖ çıktı!

CHP ve kirli ittifakın erken seçim ısrarının arkasından ABD ve FETÖ çıktı!
29.05.2021 11:44
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Her fırsatta erken seçim naraları atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kirli ittifakın ortakları HDP ve İyi Parti'nin talimatı kimden aldıkları ortaya çıktı. ABD Başkanı Biden'ın seçilmeden hemen önce 'Türkiye'de cumhurbaşkanı değiştirmek için dostlarıyla birlikte hareket edeceğini' ifade ettiğini söylemesi ve başkanlık koltuğuna oturmasının hemen ardından ağız birliği yapan muhalefet liderleri suç örgütü liderlerinin açıklamalarını erken seçime bahane olarak kullanıyor. Öte yandan ittifakın adayının CHP'li Kılıçdaroğlu olacağı konuşulurken eski CHP'li Sapan'dan


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