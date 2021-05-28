"Aleyna Çakır" olayında flaş gelişme! Ev arkadaşı konuştu: Ümitcan, Aleyna'yı zorla çalıştırıp parasını alıyordu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme gelen "Aleyna Çakır" olayında flaş gelişmeler yaşandı. Ankara Keçiören'de "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" ile suçlanan Ümitcan Uygun ve Enes Ö'nün yargılanmasına devam edildi. Esen’in avukatı Umur Yıldırım, “Aslında bu dosya, Aleyna’ya geliyorum diyen bir ölümün dosyasıydı” dedi. Esen'in ev arkadaşı tanık olarak dinlendi. Tanık Sera E., Ümitcan Uygun'un, Esen'e şiddet uyguladığını ve zorla çalıştırarak parasını aldığını iddia etti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme gelen "Aleyna Çakır" olayında flaş gelişmeler yaşandı. Ankara Keçiören'de "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" ile suçlanan Ümitcan Uygun ve Enes Ö'nün yargılanmasına devam edildi.

Esen'in avukatı Umur Yıldırım'ın açıklamalarının yanı sıra ev arkadaşı tanık olarak dinlendi. Tanık Sera E., Ümitcan Uygun'un, Esen'e şiddet uyguladığını ve zorla çalıştırarak parasını aldığını iddia etti.

İşte o gelişmeler...

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı.

Sema Esen, ölümünden yaklaşık 3 ay önce 17 Nisan'da kendisine şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri sosyal medyada canlı yayınlayan Uygun hakkında şikayetçi olmuştu.

Bu soruşturma kapsamında da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ümitcan Uygun ve o sırada evde bulunun arkadaşı Enes Ö. hakkında, 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldı.

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka bir suçtan cezaevinde tutuklu olarak bulunan sanık Ümitcan Uygun, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS)'le katılırken, tutuksuz olarak yargılanan Enes Ö. ve avukatlar salonda bulundu.

Mahkeme heyeti tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında duruşma salonuna basın mensubu ve izleyici kabul edilmedi. Esen'e yönelik 'konut dokunulmazlığına ihlal' ve 'tehdit' suçlarıyla hakim karşısına çıkan Ümitcan Uygun ve Enes Ö. haklarındaki suçlamalara karşı savunma yaptı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Esen'in ev arkadaşı Sera E., Esen'in birçok kez şiddete maruz kaldığını ve Ümitcan Uygun tarafından zorla çalıştırıldığını söylerken Uygun da bu suçlamaları kabul etmedi.

Esen'in avukatı Umur Yıldırım, sonraki duruşmada mütalaanın açıklanmasını beklediğini söyleyerek, "Dava için önemli olan bir tanığı dinlettik. Tanık, Aleyna'nın şiddete maruz kaldığını ve zorla çalıştırıldığını açıkça söyledi. Aslında bu dosya, Aleyna'ya geliyorum diyen bir ölümün dosyasıydı. Tanık bazı şeyleri gerçekliğe kavuşturdu. Mahkeme tarafından istenen HTS kayıtlarını, ev sahibinin beyanını ve fatura abonelikleri geldi. Bunların dosyayı açıklığa kavuşturduğunu düşünüyorum. Sonraki duruşmada mütalaanın açıklanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

EV ARKADAŞI: ÇALIŞTIRIP PARASINI ALIYORDU

Duruşmada, Esen ailesinin avukatı Umur Yıldırım'ın talebi doğrultusunda Sema Esen ile bir süre ev arkadaşlığı yaptığı Sera E., tanık olarak dinlendi. Sera E. ifadesinde, sanığın Esen'e birçok kez şiddet uyguladığına tanık olduğunu ve zorla çalıştırarak parasını aldığını ileri sürdü.

Başka suçtan tutuklu sanık Ümitcan Uygun ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlanırken, tanığın ifadelerini kabul etmedi.

Duruşma, tanıkların dinlenmesi ardından ertelendi.