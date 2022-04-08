CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’dan Halk TV’de Başkan Erdoğan’a "çete lideri" hakareti

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Halk TV ekranlarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ağza alınmayacak sözler söyledi. Beş şirketle ilgili değerlendirme yaparken Erdoğan'ı hedef alan Başarır, "Bir çete varsa bir de reisi oluyor" ifadelerini kullandı.

SUNUCU TOPARLAMAYA ÇALIŞTI

Bu sözlerin ardından HALK TV sunucusu Gökmen Karadağ zor anlar yaşadı. "Pimi çekilmiş bombayı buraya koydunuz. Bu Ali Mahir Başarır'ın iddiasıdır. Bu sözler bir takım belgelerle desteklenmedikçe dikkatli bir üslup kullanılması yönünde hassasiyetlerimizi belirtelim" ifadelerini kullandı.



Bu esnada araya giren Mahir Başarır, " Konunun muhatapları bile bu kadar savunma durumunda değil" diyerek Karadağ'ın düzeltmesine tepki gösterdi.



'TÜRK ORDUSU SATILMIŞTIR'

Başarır daha önce katıldığı bir programda, CHP, İYİ Parti, SP ve HDP'nin hazırladığı iddia edilen anayasa taslağı ile ilgili konuşulduğu esnada söz hakkı alarak, Türk Silahlı Kuvvetleri için "Devletin ordusu Katar'a satılmıştır" demişti. CHP'li vekilin sözleri büyük tepki toplarken, uzun süre gündemden düşmemişti.