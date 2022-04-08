CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’dan Halk TV’de Başkan Erdoğan’a "çete lideri" hakareti

Her fırsatta yalan ve hakaret politikası izleyerek skandallara imza atan CHP yine haddini aştı. Daha önce Türk ordusuna “satılık” diyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bu kez de Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ağza alınmayacak sözler sarf etti. Halk TV’de konuşan Başarır, Erdoğan’ı “çete lideri” diyerek hedef aldı. “Bir çete varsa bir de reisi oluyor” ifadesini kullandı. Başarır daha önce katıldığı bir programda, CHP, İYİ Parti, SP ve HDP'nin hazırladığı iddia edilen anayasa taslağı ile ilgili konuşulduğu esnada söz hakkı alarak, Türk Silahlı Kuvvetleri için “Devletin ordusu Katar'a satılmıştır” demişti.