RAMAZAN İMSAKİYE
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CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’dan Halk TV’de Başkan Erdoğan’a "çete lideri" hakareti

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’dan Halk TV’de Başkan Erdoğan’a "çete lideri" hakareti
08.04.2022 14:37

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Her fırsatta yalan ve hakaret politikası izleyerek skandallara imza atan CHP yine haddini aştı. Daha önce Türk ordusuna “satılık” diyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bu kez de Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ağza alınmayacak sözler sarf etti. Halk TV’de konuşan Başarır, Erdoğan’ı “çete lideri” diyerek hedef aldı. “Bir çete varsa bir de reisi oluyor” ifadesini kullandı. Başarır daha önce katıldığı bir programda, CHP, İYİ Parti, SP ve HDP'nin hazırladığı iddia edilen anayasa taslağı ile ilgili konuşulduğu esnada söz hakkı alarak, Türk Silahlı Kuvvetleri için “Devletin ordusu Katar'a satılmıştır” demişti.

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Halk TV ekranlarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ağza alınmayacak sözler söyledi. Beş şirketle ilgili değerlendirme yaparken Erdoğan'ı hedef alan Başarır, "Bir çete varsa bir de reisi oluyor" ifadelerini kullandı.

SUNUCU TOPARLAMAYA ÇALIŞTI
Bu sözlerin ardından HALK TV sunucusu Gökmen Karadağ zor anlar yaşadı. "Pimi çekilmiş bombayı buraya koydunuz. Bu Ali Mahir Başarır'ın iddiasıdır. Bu sözler bir takım belgelerle desteklenmedikçe dikkatli bir üslup kullanılması yönünde hassasiyetlerimizi belirtelim" ifadelerini kullandı.

Bu esnada araya giren Mahir Başarır, " Konunun muhatapları bile bu kadar savunma durumunda değil" diyerek Karadağ'ın düzeltmesine tepki gösterdi.

'TÜRK ORDUSU SATILMIŞTIR'
Başarır daha önce katıldığı bir programda, CHP, İYİ Parti, SP ve HDP'nin hazırladığı iddia edilen anayasa taslağı ile ilgili konuşulduğu esnada söz hakkı alarak, Türk Silahlı Kuvvetleri için "Devletin ordusu Katar'a satılmıştır" demişti. CHP'li vekilin sözleri büyük tepki toplarken, uzun süre gündemden düşmemişti.

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