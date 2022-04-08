RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Başkan Erdoğan 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nda konuştu: Asıl geri kalmışlığı zihinlerde yaşamıştık

Başkan Erdoğan 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nda konuştu: Asıl geri kalmışlığı zihinlerde yaşamıştık

Başkan Erdoğan 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nda konuştu: Asıl geri kalmışlığı zihinlerde yaşamıştık
08.04.2022 15:11

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:17
Erdoğan’a "çete lideri"...
Haber 01:23
Randevusuz baskın yapan...
Haber 16:11
Dünyaya çağrı yaptım sadece...
Haber 01:06
Bakan Akar'dan Ukrayna teması
Haber 04:31
Koray Candemir'in annesi 9....
Haber 11:29
Hamit Egemen'in ölüm nedeni...
Haber 05:23
İBB zabıtaları engelli...
Haber 02:51
İstanbul'da ulaşım zammı...
Haber 01:11
Nisa'nın biyolojik annesi: 2...
Haber 02:36
İstanbullular dikkat! O saatte...
Haber 01:22
90'ların Fırıldak Kubisi...
Haber 01:08
Terör örgütü PKK'dan orman...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde yer alan Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışında konuştu. Başkan Erdoğan, "Salgın sebebiyle 2 yıldır arada verilen fuarlarımızın yeniden başlamış olmasından memnuniyet duyuyorum. Uzunca bir süre devam eden Türkiye'nin geri kalmışlığı sadece insanlarımızın günlük hayatlarındaki yokluklar, yoksunluklar, eksikler ile ilgili değildi. Asıl geri kalmışlığı zihinlerde yaşamıştık. İnsanların kılıklarına, kıyafetlerine, ibadetlerine, konuşmalarına, oturmalarına, kalkmalarına takılıp kalanlar milletimizin aklı selim, zevki selim, kalbi selim gibi bizi biz yapan asıl mirasına sırt dönmüştür." dedi.

Haber Videoları
SON DAKİKA