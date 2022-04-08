Başkan Erdoğan 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nda konuştu: Asıl geri kalmışlığı zihinlerde yaşamıştık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde yer alan Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışında konuştu. Başkan Erdoğan, "Salgın sebebiyle 2 yıldır arada verilen fuarlarımızın yeniden başlamış olmasından memnuniyet duyuyorum. Uzunca bir süre devam eden Türkiye'nin geri kalmışlığı sadece insanlarımızın günlük hayatlarındaki yokluklar, yoksunluklar, eksikler ile ilgili değildi. Asıl geri kalmışlığı zihinlerde yaşamıştık. İnsanların kılıklarına, kıyafetlerine, ibadetlerine, konuşmalarına, oturmalarına, kalkmalarına takılıp kalanlar milletimizin aklı selim, zevki selim, kalbi selim gibi bizi biz yapan asıl mirasına sırt dönmüştür." dedi.