Haberler Haber Videoları CHP gizli toplantı videosu ifşa oldu! Yeni kaset darbesi: 15 imzacı kurmay heyeti deşifre oldu

CHP gizli toplantı videosu ifşa oldu! Yeni kaset darbesi: 15 imzacı kurmay heyeti deşifre oldu

CHP gizli toplantı videosu ifşa oldu! Yeni kaset darbesi: 15 imzacı kurmay heyeti deşifre oldu
20.07.2023 09:27 - Son Güncelleme: 20.07.2023 09:28

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:58
Adana'da miras kavgası: 1...
Haber 01:31
2023 YKS sonuçları bugün...
Haber 02:20
Kaybedenler doymadı
Haber 02:32
Yasadışı göçle modüler...
Haber 01:06
Otobüste çarşaflı kadına...
Haber 03:17
Ankara Gölbaşı'nda yatak...
Haber 01:20
Öldüren o'para'syon
Haber 03:10
Başkan Erdoğan Körfez turuna...
Haber 01:13
Ayvalık'ta otluk alanda...
Haber 01:56
Hazine ve Maliye...
Haber 02:42
METEOROLOJİ SON DAKİKA |...
Haber 01:10
'Arazi' kavgasında 2 kız...

CHP'deki 'değişim' kaosunda söylemler üzerinden yürütülen savaş eylem boyutuna geçti. Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kuran Ekrem İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. İmamoğlu, Kemal Bey'ın kurmaylarını yanına aldı. Zoom'dan toplantı yaptı. Darbe planını anlattı! Ancak gizli bir el, bu görüntüleri çekip yaydı. Mahalle kapıştı. Akıllar karıştı: Kasetle gelen Kılıçdaroğlu, kasetle gider mi?

Haber Videoları

Koltuk savaşı kızıştı! Kavgaya kasetler karıştı! "Değişim Gecesi" adlı siteden yayınlanan videoda İmamoğlu'nun değişim planları ortaya çıktı. Yer yerinden oynadı. Ekrem Bey, "Gizli değildi" deyip kıvırdı.




Kılıçdaroğlu, MYK'yı olağanüstü topladı. Gizli toplantıda yer alan Özgür Özel ile Gökhan Günaydın katılmadı! Sözcü Öztrak, "Haberimiz yoktu" diye patladı. Mahalle, yaygara kopardı: Yeni kasetler var.

CHP'de kaset krizi hiç bitmedi! Kılıçdaroğlu, Baykal'ın görüntüleri çıkınca Genel Başkan seçildi. Tanju Özcan da geçen hafta yeni kaset servis etti.

İmamoğlu, bu gibi toplantıları 200 kere yaptıklarını söyledi. Yine de kaseti sızdıranı araştıracaklarını belirtti. Bu arada Kemal Bey'in sağ kolu Muharrem Erkek'in de gizli toplantıya katılması dikkat çekti.




İŞTE DEĞİŞİM KONSEYİ
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğa yapıştı. İmamoğlu kazan kaldırdı. "Değişim" çağrısı yaptı. Kemal Bey'in eski kurmaylarını çevresinde topladı. Adeta "Değişim Konseyi" oluşturup Parti Meclisi'nde etkili olmak için görüşlerini aldı. Yaklaşık 1 saat süren zoom'lu gizli toplantı basına sızdırıldı. O toplantıda, olağanüstü kurultay için büyük operasyon taktikleri ele alındı. Kılıçdaroğlu'nun örgütteki tasfiyelerinin önünü kesmek için PM'de daha etkili olacak isimler sıralandı. Böylelikle İmamoğlu'nun tüm stratejisi tek tek gün yüzüne çıktı. İmamoğlu'- nu destekleyen isimlerin oluşturduğu "Paralel CHP"nin tüm yapısı bir kez daha hayret uyandırdı.

ÖZTRAK: HABERİMİZ YOKTU
Gizli toplantının basına sızmasının ardından Kılıçdaroğlu hemen MYK'yı toplantıya çağırdı. Ancak o toplantıda, Grup Başkanı Özgür Özel ile Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın yer almadı. Kılıçdaroğlu'nun gizli toplantıya katılanların istifasını isteyebileceği yorumları yapıldı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak da "Etik olmayan bir toplantı" diyerek sert çıktı...

İMZAYI ATTILAR
Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Özgür Özel, Gökhan Günaydın, Onursal Adıgüzel, Selin Sayek Böke, Veli Ağbaba, Engin Altay, Engin Özkoç, Hakkı Süha Okay, Ahmet Hakan Uyanık, Pınar Uzun, Gökan Zeybek, Sevgi Kılıç.


BÜLENT TEZCAN


TEKİN BİNGÖL





MUHARREM ERKEK


ÖZGÜR ÖZEL





GÖKHAN GÜNAYDIN




ONURSAL ADIGÜZEL





SELİN SAYEK BÖKE



VELİ AĞBABA




ENGİN ALTAY





ENGİN ÖZKOÇ




SEVGi KILIÇ





GÖKAN ZEYBEK




PINAR UZUN




HAKKI SÜHA OKAY

SON DAKİKA