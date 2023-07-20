CHP gizli toplantı videosu ifşa oldu! Yeni kaset darbesi: 15 imzacı kurmay heyeti deşifre oldu

CHP'deki 'değişim' kaosunda söylemler üzerinden yürütülen savaş eylem boyutuna geçti. Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kuran Ekrem İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. İmamoğlu, Kemal Bey'ın kurmaylarını yanına aldı. Zoom'dan toplantı yaptı. Darbe planını anlattı! Ancak gizli bir el, bu görüntüleri çekip yaydı. Mahalle kapıştı. Akıllar karıştı: Kasetle gelen Kılıçdaroğlu, kasetle gider mi?