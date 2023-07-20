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Adana'da miras kavgası: 1 yaralı

Adana'da miras kavgası: 1 yaralı
20.07.2023 08:38

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Adana'nın Kozan ilçesinde Hasan Akgül, miras nedeniyle kavga ettiği ağabeyleri Serdal ve Recep Akgül tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

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Olay, gece yarısı ilçeye bağlı Ferhatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Akgül, iddiaya göre ağabeyleri Serdal ve Recep Akgül ile miras paylaşımı nedeniyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Hasan Akgül, ağabeyleri tarafından av tüfeği ile vurularak yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Akgül, buradaki ilk müdahale sonrasında Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Tedaviye alınan Hasan Akgül'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan Serdal ve Recep Akgül kardeşlerin yakalanması için çalışma başlattı.

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