Haberler Haber Videoları Son dakika: PKK'nın yurt dışı kasası enselendi! Fuat kod adlı Ali Haytar Kaytan’ın kardeşi Güllüşah Kandemir gözaltında

Son dakika: PKK'nın yurt dışı kasası enselendi! Fuat kod adlı Ali Haytar Kaytan’ın kardeşi Güllüşah Kandemir gözaltında

Son dakika: PKK'nın yurt dışı kasası enselendi! Fuat kod adlı Ali Haytar Kaytan’ın kardeşi Güllüşah Kandemir gözaltında
20.07.2023 11:09

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Son dakika haberleri... Fuat kod adlı Ali Haytar Kaytan’ın kardeşi Güllüşah Kandemir Konya'da düzenlenen PKK operasyonunda gözaltına alındı. Kandemir’in PKK adına yurt dışında toplanan paraları örgüt üyelerinin ailelerine dağıtmakla görevli olduğu açıklandı.

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Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK terör örgütüne yönelik önemli bir operasyona imza attı. Ekipler, emniyet güçlerinin uzun zamandır peşinde olduğu Güllüşan Kandemir'in izine Konya'da ulaştı.

Ereğli ilçesinde yaşadığı belirlenen kadın terörist düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

'KARDEŞLERİ ÖRGÜT ÜYESİ'

Güllüşan Kandemir'in iki kardeşinin de PKK yönetiminde olduğu ortaya çıktı. Bir kardeşi PKK terör örgütünün kurucu üyesi Fuat kod adlı Ali Haydar Kaytan, diğer kardeşi ise PKK silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası ile Bolu cezaevinde yatan Hayati Deniz Kaytan.

EVİNDEN ÖRGÜT ARŞİVİ ÇIKTI

Kadın teröristin evinde yapılan aramalarda çok önemli dokümanlara ulaşıldı.

Aramalarda, 1990'lı yıllardan günümüze kadar olan örgüt içerisindeki eğitimler, kullanılan güzergâhlar, örgütçülerin ağzından yazılmış metinler, cezaevlerindeki terör suçlularının yazmış olduğu mektuplar ve örgütün arşivi niteliğinde on binlerce doküman ele geçirildi.

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