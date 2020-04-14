İnfaz düzenlemesine "MİT ve Berfin" ayarı! Hüküm dışında kalacaklar 14.04.2020 09:43

TBMM’de 16 saat süren infaz yasa taslağı görüşmelerinde zaman zaman gergin anlar yaşanırken iki ‘son dakika önergesi’ verildi. Buna göre MİT’e karşı işlenen suçlar ve yüzüne kezzap atılan Berfin Özbek örneğindeki gibi ‘ağırlaştırılmış yaralamalar’ infaz hükümleri dışında kalacak.

İnfaz teklifinin görüşmesinde son aşamaya gelen Meclis, kamuoyunda "cezanın yatarı" olarak bilinen infaz sürelerinde önemli değişiklikler yaptı. AK Parti'nin kabul edilen önergesine göre İskenderun'da 20 yaşındaki Berfin Özbek'e yönelik kezzaplı saldırıda olduğu gibi "ağırlaşmış yaralama" suçlarında infaz hükümleri indirimli uygulanmayacak. Bunun yanı sıra, devlet istihbarat hizmetlerine karşı (casusluk) eylemler ile terör ve uyuşturucu suçlarında kullanılan çocukların cezaları da, yarı oranına indirilmeyip yine üçte iki oranında infaz edilecek.

SABAHA KADAR 16 SAAT

TBMM Genel Kurulu, görüşmeleri gergin ilerleyen infaz teklifini bitirmek için pazar saat 13.00'ten pazartesi saat 04.30'a kadar yaklaşık 16 saat mesai yaptı. İkinci bölümü üzerinde görüşmeleri biten teklifin dün üçüncü ve son bölümüne geçildi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve arkadaşlarının verdiği önergelerle değişiklikler yapıldı. Üçte ikiden yarıya düşürülen infaz indiriminin kapsamı daraltıldı. Buna göre, üç alandaki suç türünde daha mahkemelerin verdiği cezanın "yatarı", yarı yarıya değil, üçte iki oranında uygulanmaya devam edilecek.

İNDİRİME GİRMEYEN SUÇLAR

Bu suç türleri, "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama; devlet istihbarat hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu kapsamına girenler ve çocuklar tarafından işlenen terör, örgüt faaliyeti (mafya), uyuşturucu imal ve ticareti" olarak belirlendi.

KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR

Hürriyet'in haberine göre önergenin gerekçesinde, "Bu suçların ortak özelliği kişilere karşı işlenen suçlar olmasıdır. Kişilerin hayatına, vücut dokunulmazlığına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile kişilerin özel hayatına ve hayatının gizli alanına karşı suçların koşullu salıverilme oranlarının üçte ikide tutulması suretiyle insanın ve mahrem alanının korunması amaçlanmaktadır" denildi.

CANAVARCA SUÇLAR

Teklif sahibi AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da şunları söyledi: "İstisna hükümler koyduk. Önemli bir kısmı şahsa karşı işlenen suçlar. Malum, yaşam hakkı en temel insan hakkıdır. Çekirdek haklarında en önemli hak yaşam hakkıdır. Yüze kezzap atma gibi gerçekten canavarca hisle işlenen suçları da bunun içine alarak 1/2'ye inmeyip 3/2'de kalmasını arzu ediyoruz. Suç örgütlerinin ve terör örgütlerinin çocukları istismar etmemesini çok önemsiyoruz.

200 GAZETECİ CEZAEVİNDE

Gazetecilerle ilgili, 22 gazeteci tutuklu, 79 gazeteci hükmen tutuklu, 100 gazeteci de hükümlü. Toplam 200 kişi. Bunların suçlarının da yüzde 70'i, önemli bir kısmı PKK ve FETÖ. Elbette ki her zaman suç örgütünün üyesi olmadan da o suç örgütüne yardım etmek mümkündür, propagandasını yapmak mümkündür. Bu kanun terör örgütüne karşı mutlak bir koruma sağlıyor. Uyuşturucuya karşı böyle, cinsel suçlara karşı böyle."





BERFİN ÖRNEĞİ İNFAZDAN ÇIKARDI

İskenderun'da 20 yaşındaki kız arkadaşı Berfin Özbek'e kezzapla saldırıp yüzünün yanmasına ve bir gözünü kaybetmesine neden olan Casim Ozan Çeltik, 13 yıl 6 ay hapse mahkûm edilmişti. Teklif ilk haliyle yasalaşsa, yarı yarıya oranıyla bu saldırganın en fazla cezaevinde kalacağı süre 81 ay olacaktı. Üçte iki oranında ise Çeltik için öngörülen mahkûmiyet süresi 108 aya çıkıyor.

MİT ÖNERGESİNE 'GAZETECİ' TEPKİSİ

İnfaz sistemi değişikliğine dair taslağa, verilen yeni önergeyle, "MİT'e karşı işlenen suçlarda da indirim olmayacağı" maddesi eklendi. Ortaya çıkan bu yeni duruma gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatları Hüseyin Ersöz tepki gösterdi. Avukat Hüseyin Ersöz, bu suç kapsamında şu anda cezaevinde tutuklu olarak sadece müvekillerinin bulunduğunun altını çizerek, "Son dakika eklenen bu önergenin kişiye özel bir düzenleme olduğu çok açık. Bu bize geçmiş yılları anımsatan bir yöntem. Bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.





16 SAAT SÜRÜNCE UYUYAKALDILAR

TBMM Genel Kurulu, gergin görüşmelerle ilerleyen infaz teklifini tamamlayabilmek için pazar saat 13.00'ten pazartesi saat 04.30'a kadar 16 saat mesai yaptı. Bazı milletvekillerinin yorgunluktan uyuyakaldığı görüldü.





BAHÇELİ MASKEYLE GENEL KURULDA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün gece saatlerinde sürpriz bir şekilde infaz teklifinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu'na katıldı. Bahçeli salona girdiğinde MHP'li vekiller ayağa kalkarak alkışladı. Koronavirüs riskine karşı maske takan Bahçeli, MHP sıralarına geçerek görüşmeleri takip etti ve oylamaya katıldı.