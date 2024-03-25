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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 25 Mart 2024, 16:14 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2024, 16:14

Çare CİMER!

Gaziantep’li çift, aileleri karşı çıkınca CİMER’e başvurdu. Araya giren yetkililer, kız tarafını ikna edince, gençler yuvasını kurdu...

Gaziantep'te bir sağlık kurumunda işçi olarak çalışan 24 yaşındaki İbrahim Doğan, hem kendisinin hem de hayatını birleştirmek istediği 23 yaşındaki Esra Bağmacı'nın ailesinin evliliklerine onay vermemesi üzerine CİMER'den yardım istedi. CİMER'in yönlendirmesiyle devreye giren Gaziantep İl Müftülüğü, Doğan ve Bağmacı'nın ailelerine ulaşarak tarafları ikna etti. Durumu öğrenen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise ailelerle bir araya gelerek genç çiftin ihtiyaç duyduğu çeşitli ev eşyalarını aldı, çifte mutluluklar diledi. Doğan, evlenmek için bayağı uğraştıklarını ve aile büyüklerini aşamadıkları için devlet büyüklerinden yardım istediklerini söyledi. Doğan, "Sayın Cumhurbaşkanı'm, bu kızı istiyorum ama alamıyorum bana yardımcı olun, diye yazdım. Bir hafta sonra herkes beni aramaya başladı, müftülüğe, valiliğe gelmemi istediler. 'Kötü bir şey mi yazdım?' diye düşündüm. Daha sonra İl Müftü Yardımcısı Ramazan Yıldırım 'kızı sana isteyelim' dedi. Ailemi aradılar, 'siz istemezseniz biz gidip isteyeceğiz' dediler. Böyle söyleyince aileme de cesaret geldi. 1,5 ay sonra kayınbabam da ikna oldu" diye konuştu.

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