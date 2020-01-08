Çağla Tuğaltay cinayetinde TBMM'de yasa teklifi hazırlığı! 08.01.2020 12:44

Müge Anlı canlı yayınında Çağla Tuğaltay son dakika gelişmesini aktardı! Tam 20 yıl önce 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay, abisi İlker Tuğaltay'ın odasında boğazı kesilmiş bir şekilde bulundu. Vahşice işlenen cinayet dosyasının kapanmasına 6 ay kala anne Gülnur Saygı Müge Anlı canlı yayınına katılarak yardım istedi. 20 yıllık zaman aşımı süresinin sonunda yasalara göre katil 'cinayeti ben işledim' dese bile ceza almayacaktı. Müge Anlı'nın canlı yayında yaptığı çağrının ardından TBMM'de Çağla Tuğaltay için yasa teklifi hazırlığı başladı. Müge Anlı son dakika Çağla Tuğaltay cinayeti gelişmesini aktarırken, katil hakkında da sıcak gelişmeleri aktardı. Müge Anlı, Çağla Tuğaltay cinayetinde çok sayıda ihbar aldıklarını, emniyetin 3 kişi üzerinde durduğunu ancak özellikle bir ihbarın çok yüksek ihtimal barındırdığını ifade etti. İşte 8 Ocak Müge Anlı canlı yayınında son dakika Çağla Tuğaltay cinayeti gelişmesi...

Çağla Tuğaltay cinayetiyle ilgili canlı yayınında birden fazla ihbar geldiğini söyleyen Müge Anlı, TBMM'de Çağla Tuğaltay için yasa hazırlığı yapıldığı bilgisini aktardı.

ŞÜPHELİ İSİM DAHA ÖNCE MÜGE ANLI'YA KATILMIŞTI

Müge Anlı, Çağla Tuğaltay cinayetinin katil zanlısı hakkında daha önce bir başka olay için canlı yayına katılmıştı o isim. Tecavüz iddiasıyla katılmıştı ancak o kişi ile Çağla'nın aynı yerde oturmaması nedeniyle bağlantı kurulamamış olabilir, bu da çok normal." dedi.

Bundan tam 20 yıl önce okul dönüşü evlerinde boğazı kesilerek öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın katilinden hala bir iz yok. Acılı anne Müge Anlı canlı yayınında zaman aşımına uğramak üzere olan dosya için yardım istedi. Çağla Tuğaltay abisi İlker Tuğaltay'ın odasında ölü halde bulunmuştu.

5 Haziran 2000'de İstanbul Şişli'deki evlerinde öldürülen 15 yaşındaki Çağla'nın katili 6 ay içinde bulunmazsa cinayet dosyası kapanacak. Çağla Tuğaltay'ın annesi bugün Müge Anlı canlı yayınında, "Görgü tanığı varsa lütfen konuşsun" diyerek yardım istedi.