Son dakika haberi: Müge Anlı Çağla Tuğaltay cinayetinde TBMM'de yasa teklifi hazırlığı! Şüpheli ismin DNA'sı...
Müge Anlı canlı yayınında Çağla Tuğaltay son dakika gelişmesini aktardı! Tam 20 yıl önce 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay, abisi İlker Tuğaltay'ın odasında boğazı kesilmiş bir şekilde bulundu. Vahşice işlenen cinayet dosyasının kapanmasına 6 ay kala anne Gülnur Saygı Müge Anlı canlı yayınına katılarak yardım istedi. 20 yıllık zaman aşımı süresinin sonunda yasalara göre katil 'cinayeti ben işledim' dese bile ceza almayacaktı. Müge Anlı'nın canlı yayında yaptığı çağrının ardından TBMM'de Çağla Tuğaltay için yasa teklifi hazırlığı başladı. Müge Anlı son dakika Çağla Tuğaltay cinayeti gelişmesini aktarırken, katil hakkında da sıcak gelişmeleri aktardı. Müge Anlı, Çağla Tuğaltay cinayetinde çok sayıda ihbar aldıklarını, emniyetin 3 kişi üzerinde durduğunu ancak özellikle bir ihbarın çok yüksek ihtimal barındırdığını ifade etti. İşte 8 Ocak Müge Anlı canlı yayınında son dakika Çağla Tuğaltay cinayeti gelişmesi...
Müge Anlı Çağla Tuğaltay cinayetinde son dakika gelişmesini aktardı. 15 yaşındayken evinde boğazı kesilerek öldürülen Çağla Tuğaltay'ın katili kim? Müge Anlı Çağla Tuğaltay cinayetinin katil zanlısı ve 20 yıllık zaman aşımı süresi hakkında 8 Ocak Müge Anlı canlı yayınında son dakika bilgilerini aktardı.
ŞÜPHELİ İSİM DAHA ÖNCE MÜGE ANLI'YA KATILMIŞTI
Müge Anlı, Çağla Tuğaltay cinayetinin katil zanlısı hakkında daha önce bir başka olay için canlı yayına katılmıştı o isim. Tecavüz iddiasıyla katılmıştı ancak o kişi ile Çağla'nın aynı yerde oturmaması nedeniyle bağlantı kurulamamış olabilir, bu da çok normal." dedi.