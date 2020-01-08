Son dakika haberi: Müge Anlı Çağla Tuğaltay cinayetinde TBMM'de yasa teklifi hazırlığı! Şüpheli ismin DNA'sı...

Müge Anlı canlı yayınında Çağla Tuğaltay son dakika gelişmesini aktardı! Tam 20 yıl önce 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay, abisi İlker Tuğaltay'ın odasında boğazı kesilmiş bir şekilde bulundu. Vahşice işlenen cinayet dosyasının kapanmasına 6 ay kala anne Gülnur Saygı Müge Anlı canlı yayınına katılarak yardım istedi. 20 yıllık zaman aşımı süresinin sonunda yasalara göre katil 'cinayeti ben işledim' dese bile ceza almayacaktı. Müge Anlı'nın canlı yayında yaptığı çağrının ardından TBMM'de Çağla Tuğaltay için yasa teklifi hazırlığı başladı. Müge Anlı son dakika Çağla Tuğaltay cinayeti gelişmesini aktarırken, katil hakkında da sıcak gelişmeleri aktardı. Müge Anlı, Çağla Tuğaltay cinayetinde çok sayıda ihbar aldıklarını, emniyetin 3 kişi üzerinde durduğunu ancak özellikle bir ihbarın çok yüksek ihtimal barındırdığını ifade etti. İşte 8 Ocak Müge Anlı canlı yayınında son dakika Çağla Tuğaltay cinayeti gelişmesi...

08.01.2020 12:45 - Son Güncelleme: 08.01.2020 13:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





