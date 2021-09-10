Çağ dışı gösteride son dakika gelişmesi! Edremit Kaymakamı merkeze çekildi!

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Balıkesir Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde "çağ dışı" bir gösteriyle büyük bir skandala imza attı. Gösteride beyaz elbiseli bir kadın üzeri siyah çarşafla kapatılarak zincirle bağlandı. Ortaya çıkan tablo vicdanları yaralarken AK Parti'den skandal mizansene sert tepki geldi. CHP'li Edremit Belediye Başkanı da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni aklama çabasına girişti. Balıkesir Valiliği Edremit'te Türk kadınının zincire vurulduğu skandal gösteri ile ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı İçişleri Bakanlığınca merkeze çekildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde CHP'ye yakın Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından sergilenen bir gösteri vicdanları yaraladı.



Söz konusu skandal gösteride sözde sembolik olarak beyaz giymiş üzerinde siyah çarşaf örtülü bir genç kız zincire vuruldu.









SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Balıkesir Valiliği Edremit'te Türk kadınının zincire vurulduğu skandal gösteri ile ilgili soruşturma başlattı.



Valilikten yapılan açıklama şöyle:

Edremit İlçemizde 09.09.2021 Perşembe günü gerçekleşen Edremit'in Düşman İşgalinden Kurtuluş Günü Kutlama Programında yaşanan gösteri ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.



Söz konusu kutlama programında yer almamasına rağmen programın uygulanması esnasında ortaya konulan, Kurtuluş Töreninin anlamıyla bağdaşmayan ve töreni tartışmaya açacak nitelikte bir gösteri icra edildiği görülmüştür.



Milli Kurtuluş Günümüzü tartışmaya açan bu gösteriye sebep olan kutlama komitesi başkan ve üyeleri ile sorumlu belediye görevlileri hakkında soruşturma açılması için İçişleri Bakanlığından Mülkiye Müfettişi talep edilmiştir.



Ayrıca soruşturmanın selameti açısından Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı İçişleri Bakanlığımızca merkeze çekilmiştir.



Söz konusu gösteriyi gerçekleştiren dernek hakkında da İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri ve dernek denetçilerince gerekli soruşturma yapılacaktır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





Törende yaşanan o anlar birçok kesim tarafından tepkiyle karşılandı.



"TÜRK KADININA ZİNCİR VURULMASI NEREDE GÖRÜLMÜŞ?"

AK Parti Grup Sözcüsü ve Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna, genç kızın zincire vurulmasıyla ilgili "Tarihte görülmemiş bir şey, Türk kadınına nerede görülmüştür zincir vurulması" ifadelerini kullanarak duygularını dile getirdi.







ÇAĞ DIŞI GÖSTERİYE CHP'DEN AKLAMA!

CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin 'çağ dışı' gösterisini aklama çabasına girişti.





Arslan, "Bu bir mizansendir. Biz burada katılmak isteyenleri tespit ediyoruz. Esnaflarla beraber,burada yapılacak gösterilerden sorumlu değiliz. Burada o günleri hatırlatarak özgürlüğün nasıl kurtulduğunu anlatıyor. Kimseyi rahatsız edecek bir şey yok. Ben çok anlamış değilim" ifadelerini kullandı.

"SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Büro Memur-Sen Balıkesir Şube Başkan Yrd. Muhammet Seyfettin Çiftçi, Edremit'teki skandal mizansene ilişkin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne çok sert tepki gösterdi.



İşte Çiftçi'nin açıklamasından satır başları;



Edremit' in Düşman İşgalinden kurtuluşu torenlerin de, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği adına düzenlenen Halk Oyunları gösterisinde, ÇARŞAF giydirilmiş bir bayanın ZİNCİRLERE vurulması ile başlayan gösteri, oyunun sonunda ÇARŞAF içerisinden çıkan açık bir Bayana dönüşerek neyi amaçlamaktadır! Bunun Edremit in düşman işgalinden kurtuluşu ile ne alakası vardır!

Cumhuriyetimizin Kurucusu Atatürk' un manevi değerini kendine siper ederek, bu halka hakaret edemezsiniz! Kurtuluş törenin de bile insanların inancı ile alay edecek kadar ileri giden bu zihniyete, kamu yetkilileri nasıl müsade etmektedir!

Bu gösteriler hiç mi incelemeden geçmedi! Nereden tutsan elde kalacak bu olayla ilgili umarım inceleme başlatılır ve vicdanlar binebze olsun soğutulur... Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız!