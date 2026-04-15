Bursa’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Yıldırım ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda A.H. (36) ve A.E. (35) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve depo olarak kullandıkları adreste yapılan aramalarda; 1 kilo 755 gram metamfetamin, 200 gram sentetik kannabinoid, 26 adet captagon hap, anahtarlık görünümlü hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Ayrıca operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 168 bin 700 TL ve 495 Amerikan doları ile 2 adet cep telefonuna el konuldu.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H. ve A.E., çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, bölgede uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.