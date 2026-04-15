CANLI YAYIN
Geri
Bursa’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği baskında çeşitli uyuşturucu maddeler ve nakit para ele geçirildi; 2 şüpheli tutuklandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Yıldırım ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda A.H. (36) ve A.E. (35) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve depo olarak kullandıkları adreste yapılan aramalarda; 1 kilo 755 gram metamfetamin, 200 gram sentetik kannabinoid, 26 adet captagon hap, anahtarlık görünümlü hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Ayrıca operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 168 bin 700 TL ve 495 Amerikan doları ile 2 adet cep telefonuna el konuldu.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H. ve A.E., çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, bölgede uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Bunlar da Var

Gülistan Doku'nun sevgilisinden şüpheli mesajlar: ''Seni Rusya’ya kaçırırım''
Gülistan Doku'nun sevgilisinden şüpheli mesajlar: ''Seni Rusya’ya kaçırırım''
Manisa'da feci kaza: Sude Gelen vefat etti
Manisa'da feci kaza: Sude Gelen vefat etti
Ataşehir Piri Reis Ortaokulu'nda tavuk döner zehirlenmesi
Ataşehir Piri Reis Ortaokulu'nda tavuk döner zehirlenmesi
Karşıyaka’daki kaza kamerada: 18 yaşındaki Mehmet Akif Karaoğlu hayatını kaybetti
Karşıyaka’daki kaza kamerada: 18 yaşındaki Mehmet Akif Karaoğlu hayatını kaybetti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle